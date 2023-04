Ciudadanos de Tuxtla no planean viajar en Semana Santa: encuesta

En encuesta realizada por El Heraldo de Chiapas revela que la mayoría de los ciudadanos no tienen planes de viaje para la semana santa. El 63% de los encuestados aseguró que no tienen intención de salir de la ciudad durante la temporada, mientras que el 32% dijo estar considerando la posibilidad de viajar, pero aún no han realizado ninguna reserva.

Mientras que el 32% dijo estar considerando la posibilidad de viajar / Foto: Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

Solo el 5% de los encuestados afirmaron haber hecho reservaciones y/o comprado boletos para viajar durante la semana santa.

Los resultados de la encuesta son importantes para las autoridades de salud y de rescate ya que muestran que la mayoría de la población está siguiendo las recomendaciones de quedarse en casa y evitar viajes innecesarios puesto que es la temporada en que más accidentes ocurren.

También presenta una oportunidad para que las empresas turísticas promuevan paquetes de viaje seguros / Foto: Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

La encuesta también es relevante para el sector turístico, ya que muestra que la demanda para viajar durante la semana santa es relativamente baja. Esto puede afectar la economía local, pero también presenta una oportunidad para que las empresas turísticas promuevan paquetes de viaje seguros y adapten sus servicios para satisfacer las necesidades actuales de los consumidores.

La encuesta muestra que la demanda para viajar durante la semana santa es relativamente baja / Foto: Captura Encuesta

Lee más: ¡Felicidades San Cristóbal! Pueblo mágico cumple 495 años desde su fundación

En resumen, la encuesta de El Heraldo de Chiapas muestra que la mayoría de los ciudadanos no tienen planes de viaje para la semana santa y que aquellos que sí planean viajar aún no han realizado ninguna reserva.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️