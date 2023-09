"Las mujeres de Chiapas sí trabajan": Claudia Sheinbaum responde a Xóchitl Gálvez

Tuxtla Gutiérrez.- La Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su visita al estado de Chiapas que “nosotros no mentimos, tampoco plagiamos”, en alusión a la aspirante panista Xóchitl Gálvez.

La mañana de este jueves cerca de 10 mil personas se reunieron para recibir a la doctora Sheinbaum Pardo en su primera visita al estado tras ganar la encuesta de Morena, y la cuarta ocasión en lo que val del año. Esta vez sorprendió la compañía de Gerardo Fernández Noroña.

Durante su discurso señaló que ella lleva las causas de las personas en los corazones, así como también es una persona de principios que no miente y no plagia; " y de mis compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y no vamos a traicionar al pueblo de Chiapas", abundó.

Ya en el sureste de nuestro país, aquí se siente la transformación con mucho amor, mucha alegría y mucha esperanza. #Chiapas❤️ pic.twitter.com/iELzuLt1e8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 21, 2023

Recalcó el apoyo a las mujeres chiapanecas, así como el fortalecimiento en el Sureste de Chiapas: "la segunda vez que estuve en Chiapas visite Tapachula, en donde me regalaron un dije de corazón y me dijeron llévate el corazón de Chiapas y desde ese entonces nunca me lo he quitado", abundó Sheinbaum.

Cabe mencionar que hizo referencia que en el Sureste se trabaja más de 8 horas, esto haciendo referencia a lo que dijo Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la presidencia, al hacer mención que en el Sureste trabajan menos de 8 horas.

"Cómo es posible que una persona pueda decir que en el Sureste de México no se puede trabajar 8 horas, en que mentalidad cabe eso, solamente en una mentalidad discriminatoria, que no considera lo que son los pueblos originarios, lo que representa el Sureste para México", abundó Claudia Sheinbaum.

Asimismo dijo que muchos presidentes de la república mexicana olvidaron a Chiapas y al Sureste de México, cuando aquí se llevaron agua, electricidad, petróleo y aún así había sido olvidado, haciendo referencia a que gracias a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República llegó.

El Sureste es la región del país que más crece económicamente, mencionando que ha sido el lugar donde más le ha dado el gobierno a sus habitantes, como la pensión a adultos mayores, becas para jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, así como grandes obras como el Tren Maya así como el Tren Transístmico.

Aclaro que continuará con la cuarta transformación, fortaleciendo el trabajo del mandatario López Obrador, fortaleciendo los programas de bienestar, apoyos al campo, a la educación, a la salud, aumento de salarios mínimos, construcciones de caminos de difícil acceso, siendo el gobierno de la derecha.

"Es tiempo de las mujeres, no solo es asunto de una mujer, es también los derechos de todas las mujeres mexicanas, pero en particular de las mujeres indígenas, de las mujeres que menos tienen", finalizó la candidata.

Ante esto en medio de una ola de violencia que se vive en el estado chiapaneco, no tocó el tema de inseguridad, así como la crisis migratoria, en donde a diario pasan migrantes por la Frontera Sur, temas que han sido cruciales para el estado y que nadie ha puesto atención a ello.

En este evento también se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación pir Chiapas en donde participaron en este acto empresarios chiapanecos, así como catedráticos, la alianza de charros y representantes del gremio deportivo.

Dentro de las personalidades y quienes aspiran para candidatos a gobernación en Chiapas, estuvo el Secretario de Obras Públicas, Angel Torres Culebro, así como el Secretario de Salud Pepe Cruz, quien dijo que busca fortalecer a Chiapas, dijo que va camino al triunfo.

Con ello finalizó diciendo que haber nacido en una colonia como es Juárez, Chiapas, donde vivió pobreza extrema, ya es más que un chiapaneco, por lo que si llega a ganar creará grandes programa en apoyo a la gente pobre, por lo que se apegara a la convocatoria que ya fue lanzada.