CNTE no regresará a clases de manera presencial: Javier Carrasco

El magisterio de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no regresaremos a clases presenciales a partir de este 30 de agosto en que iniciaría el ciclo escolar 2020-2021, afirmó Javier Saavedra Carrasco.

Hay países que están regresando a clases presenciales pero con medidas de seguridad, no así de manera irresponsable como quiere enviarnos a las aulas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la pandemia del Covid 19 sigue presente, y no vamos a asumir riesgos de contagio para los alumnos.





Leer más: Gobierno debe garantizar retorno seguro a los alumnos: NEI





Durante la movilización del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) en Tuxtla Gutiérrez, Saavedra Carrasco fue uno de los oradores en el mitin en la plaza central dejo la postura de la CNTE y de la sección VII, no al regreso a clases porque no hay condiciones de seguridad en salud para el alumnado.

Saavedra Carrasco insistió: "Este señor ya nos amenazó, cómo nos amenazó Enrique Peña Nieto, todavía tenemos 33 compañeros cesados del comité de la sección VII del SNTE, pero no nos van a amedrentar, ni así nos van a doblar, no vamos a caer en pleitos con los padres, si el presidente quiere regreso de clases presenciales, que cree las condiciones, que exista sanidad en las escuelas, que les de infraestructura, agua".

Insistió Javier Saavedra, miembro de la sección VII del SNTE, que tampoco acepta el magisterio que el padre de familia tenga que firmar un documento en el que acepta su propia responsabilidad de cualquier contagio que pudiera ocurrir entre sus hijos, eso no los vamos a realizar, sería una traición al pueblo que los maestros nos prestemos a esa medida.

Reiteró que no vamos a renunciar a los derechos de las niñas y los niños, a los seguros de vida, no vamos a ser parte de una trampa en contra de los padres de familia, por eso, nosotros no actuaremos en contra, ni de los padres, ni de las y los niños; no hay condiciones para clases presenciales, y por nuestra parte no estarán en riesgo los y las alumnas.