¡Sindicalizados exigen pago! Toman las oficinas del Colegio de Bachilleres de Chiapas en Tuxtla

Sindicalizados toman las instalaciones de la dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), en la colonia Las Palmas en Tuxtla Gutiérrez, tras acuerdo de las bases ante la represión y hostigamiento por parte del director Jorge Luis Escandón Hernández, no nos escuchan, no nos atienden, no hay interés de solucionar las necesidades.

Conferencia de prensa del vocero del Sindicato de Directores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Luis Gabriel Mendoza Zenteno, mencionó que este lunes 13 de febrero se instala un plantón por tiempo indefinido en las instalaciones del Cobach para exigir respeto a la libertad sindical y pagos atrasados, la manifestación es pacífica y con respeto a los derechos de las bases.





No les han pagado a muchos trabajadores, ni se toman en cuenta las peticiones de las bases / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Precisó que el registro de la organización sindical no está en riesgo, tampoco vamos a permitir que se ponga en riesgo nuestra organización, la lucha será hasta las últimas consecuencias, la determinación es de la asamblea, no nos han pagado a muchos, a otros les han quitado más de la mitad de sus ingresos en sus cheques.

Mientras los sindicalizados daban conferencia explicaron que también se realizaban una reunión entre los directivos en un restaurante cercano, mientras que los trabajadores seguimos apostados en las instalaciones, lamentamos que esto ocurra, nuestra lucha social será muy intensa y se sustenta en la Ley Federal del Trabajo, en los derechos humanos y laborales de las bases.

Hay mucha cerrazón, las puertas están cerradas para las previsiones, no hay papelería, material de oficina y material de limpieza en los planteles, se tienen que sufragar de nuestras bolsas, no tenemos apoyos de ningún tipo, en tanto el Comité Ejecutivo determina mantenerse en el plantel, no habrá negociación ni se cambia al director general, Jorge Luis Escandón Hernández.





COBACH de Tuxtla es tomado por sindicalizados / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Lamentablemente se ha iniciado en contra del sindicato de directores de los planteles desde el día 2 de enero, son más de 190 procesos administrativos en nuestra contra, se han detenido los salarios, cinco miembros han sido cesados, ha retenido el salario a más de 190 trabajadores, permanece la suspensión de salarios, el moche al salario de muchos compañeros, por lo tanto, no habrá negociación con Escandón Hernández, ni con sus colaboradores, pedimos que sean destituidos.

