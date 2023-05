Colectivo Menos Puentes más Ciudad solicitan audiencia con el Consejo de Tuxtla

El Colectivo Menos Puentes más Ciudad solicita públicamente audiencia con el Consejo Consultivo de Tuxtla Gutiérrez, para presentar su proyecto "Corazón de Tuxtla", y por que el proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón "no es viable y no cumple con estándares mínimo para una obra de esta magnitud, con inversión de 2 mil 300 millones de pesos.

El Consejo Consultivo es presidido por el presidente municipal, Carlos Orsoé Morales Vázquez, luego en su estructura se encuentra el cabildo, el Instituto de Planeación Municipal, las secretarías municipales y sus objetivos es vincular las acciones del ayuntamiento con la sociedad.

Tiene la obligación de velar por el buen funcionamiento del Instituto de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable, participar en la junta de gobierno del Instituto de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable, a través de la representación de ocho Vocalías que elegirán a propuestas de del propio consejo y tendrán voz y votó, las demás que sean compatibles con su naturaleza y sean aprobadas por el consejo.

De acuerdo con el colectivo, según el artículo 2 de los estatutos del Consejo Consultivo Ciudadano, este órgano deberá consultar un protocolo inteligente, formal, directo y legitimado demos sociedad, para la toma de decisiones sobre las acciones que repercutirán en el desarrollo socioeconómico del municipio, de era evaluar la factibilidad y viabilidad de los proyectos estratégicos e involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

La propuesta alternativa al circuito interior dado a conocer por la Secretaría de Obras Públicas, prevé la integración de los parques de la ciudad Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca, avalada por expertos nacionales en materia de movilidad, planeación, transporte público y paisaje.

Pretende resolver la exigencia de un circuito interior para el transporte, no solo atiende la problemática de un punto de la ciudad, pero no de alta velocidad, su eje rector es el transporte público, alineado a los instrumentos de seguridad y movilidad, la inversión se tiene que priorizar de acuerdo con la pirámide de movilidad, invertir 2 mil 300 millones de pesos para los vehículos en un segundo piso no es atender la pirámide de la movilidad, explica el colectivo.

La propuesta tiene un circuito de transporte público que recorre los libramientos sur y norte, conectan a todos los parques de la ciudad, no solo Joyyo Mayu y Caña Hueca, la ciudad tiene muchos más parques que brindan muchos servicios pero que no están conectados con el transporte público.

La propuesta Corazón de Tuxtla es un circuito de transporte público, es un circuito de banquetas amplias, seguras, iluminadas, un circuito de ciclo vía segura iluminada y con vegetación, además, la integración de un corredor eco sistémico entre los parques Tuchtlán , Joyyo Mayu y Caña Hueca, no se trata de ahuyentar la fauna, ni afectar a la flora, no se trata de tirar árboles, sino integrar más árboles, más especies, no solo el Joyyo Mayu y Caña Hueca, sino a todos los parques urbanos.

Se sustenta en el manual de Calles Mexicanas, que ganó el tercer lugar nacional en el concurso 2022 "Mejores Calles para México", que presenta la resolución del tráfico vehicular de manera óptima, se trata es de garantizar calles completas, cruces seguros, semáforos peatonales, aprovechar el paisaje natural de la zona, bajar la velocidad de los automóviles, establecer jardines de lluvias para mantener la humedad sin generar encharcamiento y una zona atractiva para el turismo.

Se plantea la integración de los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca, para aprovechar el paisaje, beneficiar a la fauna, su costo no llegaría ni a los mil millones de pesos, resolvería la conectividad de muchos fraccionamientos, no se rompe con el paisaje, ni con la ruta biológica de aves migratorias que se forma en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, El Zapotal y Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cerro erro Mactumactzá.

