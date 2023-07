Colectivos se suman al rechazo del proyecto de construcción del Circuito Interior

La Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (REPARE) se suma a los colectivos ciudadanos que solicitan a los juzgados federales del Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla Gutiérrez el desahogo justo de los amparos promovidos en contra del dictamen emitido en abril de este año del ayuntamiento de la capital que autoriza el trasplante de 583 árboles de las vialidades de impacto del proyecto de construcción del Circuito Interior Chiapas de Corazón, así como el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) elaborado por Soctón Construcciones y por la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, por no cumplir con los lineamientos técnicos para el desarrollo de una obra de esa magnitud.

En un comunicado enviado por la maestra Kyra Nuñez de León, se explica que sería la obra más irracional y nada sustentable que un gobierno haya propuesto en muchos años, construir 2.1 kilómetros de longitud de un puente elevado en el corazón de la ciudad y gastarse en esa obra el 75 por ciento del presupuesto de toda la obra pública del estado, 2 mil 300 millones de pesos. "Esta longitud significa poner un segundo piso a la avenida central, desde la plaza Bonampak al parque 5 de mayo y un poco más", añade.

Indica que la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural aprobó de manera "irresponsable", para ayudar a la Secretaría de Obras Publica, el estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental, que hasta hace 15 días dio a conocer sin previa consulta; este dictamen tiene serias deficiencias y sub estima varios impactos.





"Van a construir 67 Columnas enormes a cada 37 metros, cimentadas en 804 pilotes de 20 metros de profundidad y de 1.20 de diámetro, esto causará serios impactos", indica el texto.

Del suelo se extraerán más de 3000 camiones de tierra producto de excavaciones y a esto se sumarán 6225 de camiones de escombros, que ellos calcularon, y no se menciona como van a mitigar estos impactos al suelo y al destino donde se depositen, describe.

Los 804 pilotes afectarían a los mantos freáticos que existen en los parques Tuchtlán, Joyyo Mayu y Caña Hueca, y esto tampoco lo menciona y menos lo mitiga, relata el escrito.





El impacto al medio ambiente no sólo es el trasplantes a los árboles, "que seguro morirán", no toma en cuenta a las más de 150 especies de aves que existen, los nido que estarían en los árboles, los servicios ambientales que prestan los árboles. Hay especies de árboles y aves que están protegidos por normas federales, por lo tanto, no puede aprobarse en este estudio, reitera Kyra Nuñez.

Señala que "mejorará la calidad de vida de los usuarios y de los que viven en su colindancia. Esto es absurdo, cuando ha sido seguro y satisfactorio caminar o vivir abajo de puentes. Los usuarios del parque estarán limitados por 2 años para acceder a los parques, y todos los habitantes sufriremos las consecuencias de los cierres de vialidades".

Considera que la Secretaría del Medio Ambiente pasó por alto la afectación de los que viven en la zona y a los más de 800 negocios que se verán afectados por la obra. Varios tendrán que cerrar. Perdiéndose muchos empleos formales. La cámara de comercio no ve está perdida solo ve empleos temporales y sus intereses económicos, comenta.





Por último y lo más importante, indica, no se respetó, por el municipio y la secretaria, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez , 2015-2040, en él se indica que se debe tomar como instrumento de planeación para la movilidad el PIMUS, Programa Integral de Movilidad Sustentable de la Zona Metropolitana de Tuxtla. Este plan, realizado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Chiapas, propone que los pasos a desnivel de este tramo se analicen y se construya a largo plazo 2036. Por lo tanto, no se justifican realizarlos en este momento, subraya.

Además, la Secretaría manifestó que el objetivo de esta vialidad es conectar el libramiento norte con el libramiento sur, este objetivo no se justifica pues en encuestas de destino realizadas en los cruceros de libramiento norte y 5a norte y libramiento sur con la parque Manuel Velasco en la 9a sur poniente, de los encuestados únicamente entre el 6.4 por ciento y 7 por ciento desea trasladarse de libramiento a libramiento, esto significa que no resolverá los problemas de tráfico de la zona, y menos la inversión a realizar.

"En base a nuestro Derecho Constitucional de una Movilidad Sustentable, este proyecto no cumple los objetivos de esta ley pues no beneficia al 85 por ciento de la población que se traslada en transporte púbico, bicicleta o caminando, solo beneficia al 15 por ciento que usa automóvil".





"Señores Magistrados esta obra no tiene sustento legal, vial, ambiental, social y económico deben suspenderla. Su decisión podría destruir la imagen urbana y el patrimonio natural más importante de la ciudad, afectando a los parques más emblemáticos de nuestra capital y a todos los que disfrutamos de ellos".