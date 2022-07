Colonia La Ideal lleva días sin servicio de luz, CFE no ha atendido el reporte

Todo parece indicar que desde la conexión de la luz en las canchas de la colonia se empezó a ver el problema en las viviendas pues los vecinos comentan que desde el pasado viernes la luz se va y regresa en algunas calles causando así apagones en cualquier momento del día sin previo aviso, por lo anterior han decidido no conectar sus aparatos electrónicos hasta que se estabilice.

Hace unos días se instalaron las nuevas luces de la cancha en la colonia antes mencionada, alguna mala instalación aparentemente fue el problema de que las casas presentaran una ida y venida constante del servicio de electricidad, por ello realizaron su reporte en la empresa CFE quienes mediante las líneas telefónicas confirmaron que en las próximas horas todo quedaría restablecido.





También puedes leer: Familia denuncia cobro excesivo de CFE, les piden más de 100 mil pesos





Sin embargo, han pasado cerca de dos días y esto no ha quedado solucionado según refieren los colonos quienes temen por el tema de sus aparatos electrónicos pues en este tipo de fallas, cuando se encienden y apagan constantemente pueden afectar al regulador de corriente causando su descomposición, por lo que han optado por dejarlos desconectados para evitar un problema más serio.













“Son dos días que hemos pedido ayuda, hasta el momento sólo nos dicen que el reporte fue hecho y que se sigue trabajando pero aquí no ha llegado nadie, el poste no tiene ningún tipo de problema por lo cual lo más seguro es que sea algo interno de los cables que están haciendo falsos” dijo Erick Nanduca, colono.

Ante esto, la Comisión Federal de Electricidad tiempo atrás emitió un comunicado en donde mencionaba que los problemas de apagones constantes regularmente son causados por los propios vecinos quienes hacen mal uso del servicio pues el denominado “diablito” hace que la corriente eléctrica no pueda con la misma potencia a los hogares y es por eso que se llevan a cabo dichos apagones.





Recientemente instalaron luminarias en una cancha ubicada en la colonia / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por lo mismo, uno de los vecinos exhorta a sus demás compañeros a no utilizar este tipo de artefactos que si bien es cierto ayudan a la economía es un delito que termina afectando a todos pues los alimentos se están comenzando a echar a perder a causa de no poder encender las cosas, por lo cual espera que esto no sea el caso en una de las colonias más unidas que existen en la capital.

“Esperemos que nadie esté haciendo malas prácticas con la luz porque con uno pagamos todos, somos varias familias que ya empezamos a desconectar las cosas por miedo a que se quemen pero de igual forma los alimentos que teníamos pronto se echaran a perder, ojalá podamos unirnos una vez más y dejar de hacer esto si es el caso” Carlos Cuello, vecino.

Cabe señalar el transformador que se encuentra en el poste no se ve averiado por lo que solo queda esperar a los trabajadores de CFE para que puedan ver el problema de raíz para evitar que los colonos de la Ideal sigan con este problema.