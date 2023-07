¿Cómo solicitar un nuevo medidor de luz a la CFE? Esto debes saber

Uno de los servicios indispensables que necesitamos las personas es el servicio de luz, el cual es brindado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En caso de que tengas pensado renovar o en su defecto contratar un medidor de luz, te decimos los requisitos y costos de este trámite el cual debes hacer con la CFE para tener dicho servicio en tu hogar; recuerda que es necesario llevar a cabo un contrato formal.

Para contar con servicio de luz es necesario llevar a cabo un contrato con la CFE, sobre todo si has adquirido una casa o un departamento nuevo, cabe mencionar que este es un trámite que no tiene costo alguno no obstante se debe pagar un depósito el cual varía la cantidad pues se toma como base el tipo de inmueble en el que se brindará el servicio así como el medidor que se vaya a instalar.

Foto: Cuartoscuro

En caso de que requieras contar con el servicio de luz en tu hogar, se debe hacer un contrato con la CFE para solicitar un nuevo medidor, los costos del depósito van desde los 500 hasta los 25 mil pesos, la cantidad monetaria depende del tipo de aparato que se desee contratar. Por ejemplo, los medidores inteligentes tienen un costo de 4 mil 500 pesos, este tipo de aparato se pide en el nuevo contrato que se hace con la comisión.

Además de pagar el depósito cubriendo cualquiera de los costos que tenga el medidor, también se deben cumplir con algunos requisitos como contar con un poste de luz cercano a tu domicilio, este no debe tener una distancia mayor a 35 metros en una zona urbana y 50 metros en zona rural. De igual forma se debe tener una instalación eléctrica; este es uno de los requisitos fundamentales.

Foto: Cuartoscuro

Para las personas que vayan a hacer la recontratación, el domicilio en el que se pondrá el nuevo medidor de luz de la CFE, debe estar libre de adeudos para poder hacer otro contrato. La solicitud debe hacerse a través del portal oficial de la Comisión, en caso de hacerlo de manera presencial se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial

Dirección completa de donde se llevará el servicio

RFC

Teléfono y correo electrónico





