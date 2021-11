Con cubetas y escobas lavadores de tumbas ofrecen servicios en panteones de Tuxtla

A la entrada de los panteones, principalmente en el Municipal, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, lavadores de tumbas reciben a los visitantes, se ofrecen lavar sus bóvedas, barreras, trapearlas y pintarlas, el costo es voluntario, todos portan credenciales, están plenamente identificados con gafete, escobar, franela, trapeador y botes.

Cargan el agua desde los tanques ubicados en varios puntos en el interior del camposanto, lo mismo que se ofrecen llevar sus cosas, sus flores, agua para los floreros, que también para el mantenimiento de las tumbas, nadie tiene un costo en específico, siempre lo que las personas deseen cooperar, siempre se abastecen desde los tanques y de las llaves de la red de agua ubicada en frente de la capilla.





Lee también: Panteón San Marcos en Tuxtla Gutiérrez registra pocos visitantes





Don Manuel López, se dedica a la albañilería, pero durante los días 1 y 2 de noviembre, día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, acuden a los panteones para ofrecerse para lavar las tumbas, gana poco, pero se dice bien recompensando, entre 150 y 250 pesos en el día, hay quienes de sus compañeros tiene más ingresos, según el número de bóvedas lavadas, el volumen de agua que pueda llevar a las familias para la colocación de las flores.

Prefieren no dar entrevistas a medios de comunicación, creen que su trabajo no debe perder el tiempo en otras actividades o distracciones, lo suyo es a servir a la gente, a lavar las tumbas, a barrer al área donde puede haber acumulación de basura por la caída de las hojas de los árboles, porque su familiar no ha limpiado su sitio.





La inversión para florear las tumbas es barata para quien oferta el producto, no tanto así para las familias, y aunque no existe un control de precios, Profeco interviene



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/KqfRGaRn3I — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 2, 2021





En la entrada principal de la novena sur y 12 oriente, los y las lavadoras de tumbas están listos y listas, escoba en mano, cubeta de agua llena, gafete visible, hay menores también en el grupo de trabajo, la lleva de la red de agua potable está permanentemente abierta en los tanques o depósitos para que no falte el agua para el abasto a las familias, todos van y vienen, recorren el camposanto y tratan de convencer a las personas.

Eso sí, todos los que se dedican a lavar tumbas, tienen ingresos, nadie se va con las manos vacías hay hombres y mujeres, este es el cuarto día consecutivo del operativo de protección civil y seguridad en los panteones de Tuxtla Gutiérrez, donde personal de la Dirección de Salud del ayuntamiento de la capital distribuye larvicida para reducir el riesgo de reproducción del mosco transmisor del dengue, del zika y el chikungunya, así lo cuenta Andrea Córdova.





En la entrada principal de la novena sur y 12 oriente, los y las lavadoras de tumbas están listos y listas, escoba en mano, cubeta de agua llena, gafete visible / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La invitación es que las personas le coloquen el producto químico a sus floreros para disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, la acumulación de agua en las tumbas es un factor de riesgo, por ello, todos deben colaborar para proteger la salud de la población y de quienes habitan en los alrededores de los panteones.

En el área de llaves de la red de agua hay un letrero que advierte la importancia del cuidado del agua, es vida y hay que conservarla, por ello, dicen los lavadores de tumbas, no cobramos, todo es de acuerdo con el corazón de la gente, tampoco dicen imponemos nuestro servicio a la fuerza, es solo para ganar unos pesos para el sustento de la familia, todos han de depositar la basura en los contenedores a donde ingresa el camión recolector a retirar los desechos sólidos.





En la entrada principal de la novena sur y 12 oriente, los y las lavadoras de tumbas están listos y listas, escoba en mano, cubeta de agua llena, gafete visible / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la entrada principal sobre la cuarta sur la cola de visitantes, hombres y mujeres, es grande para ingresar, esperan indicaciones de la dirección de Protección Civil, les invitan a guardar la sana distancia y a portar el cubreboca para reducir riesgos de contagio del Covid-19, porque si bien Chiapas está en semáforo de riesgo epidemiológico de color verde, el virus sigue permeando y llamado es a la prevención y a la vacunación, ahí lo hace saber el personal de salud ahí presente.