Denuncian contaminación por derrame de hidrocarburos en Pichucalco [Video]

Desde el pasado 26 de julio de este año se realiza un derrame constante de hidrocarburos en las localidades Platanar Abajo Segunda sección, El Porvenir, Unidad Chiapaneca Plutarco Elías Calles, Platanar Primera Sección y Ejido Playas en el municipio de Pichucalco en el norte de Chiapas, así como en el poblado colindante de Tabasco, San Manuel municipio de Huimanguillo, debido al mal estado en que se encuentran los ductos de Pemex.

Febe Larissa Gasca, habitante del municipio de Pichucalco, narró que el derrame está afectando severamente al arroyo Platanar y está drenando sobre el Río Grijalva, afectando a los sectores agrícolas y pecuarios del norte de la entidad, además de la pesca ribereña, y lamentablemente hasta este 15 de agosto el personal de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) que llegaron a la zona procedente de Tabasco solo constataron el daño ambiental sin comprometerse a reparar el daño.

Comentó en entrevista que el presidente municipal de Pichucalco y agentes municipales como comisariados ejidales han constatado la magnitud del derrame, la exigencia de las comunidades es que se repare el daño, se realice la limpieza del hidrocarburo, obviamente se reparen los ductos que son muy viejos y como consecuencia, frecuentemente sufren rupturas.

A la vez, precisa que la exigencia de las localidades es la reparación de las vías de comunicación en la zona que se encuentran en pésimas condiciones por el tránsito de las maquinarias de Pemex, no hay por ahora un compromiso de mantenimiento, no obstante que es la paraestatal la que los deteriora.

También reclaman que se les proporcione a los productores agropecuarios láminas y alambres de púas para la reparación de sus corrales, así como servicios médicos, debido a que como consecuencia de la lluvia ácida por la extracción hidrocarburos muchas personas principalmente adultos mayores, presentan problemas de la piel, vómitos, diarreas, dolores de cabeza.





Este 15 de agosto el personal de la paraestatal PEMEX que llegaron a la zona procedente de Tabasco solo constataron el daño ambiental sin comprometerse a repararlo / Foto: Pobladores





Larissa Gasca añadió que el agua presenta fuerte olor a petróleo, los ductos dañados se encuentran en las baterías dentro de las comunidades Platanar Secunda Sección y Plutarco Elías Calles, mismos que transportan petróleo crudo, los municipios de Pichucalco, Reforma, Juárez, Sunuapa y Ostuacán están conectados por ductos viejos de Pemex, a la vez, se enlazan con municipios de Tabasco a partir de Huimanguillo.

“Es un desastre ecológico en la zona, la gente de la zona se dedica al campo y sin agua no es posible trabajar, sin tierra limpia no se puede producir, sin agua limpia no puede haber peces, y es lamentable que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, como el Sistema Nacional de Protección Civil, o el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, no intervengan, sigue saliendo el crudo, se está extendiendo la contaminación ambiental”.





Denuncias pobladores de municipios de #Pichucalco contaminación de hidrocarburos por parte de @Pemex pic.twitter.com/sG9kUrak3i — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 17, 2022





El agua contaminada no la pueden consumir los bovinos, no se utiliza para la agricultura, hay quienes han tenido que mover sus animales a otros potreros rentando parcelas para la sobrevivencia de las reses, el daño ecológico crece, la lluvia ácida ha arreciado, aumenta la contaminación del espacio aéreo y las tierras están siendo cada vez más infértiles, añadió la representante de los afectados.

El 27 de agosto se congregarán las comunidades en la zona de desastre ecológico para exigir a Pemex la reparación del daño, estarán los comisariados y agentes municipales de la región, la concentración será en Platanar Abajo Segunda Sección, en el municipio de Pichucalco, hacia la frontera con Tabasco, añadió.