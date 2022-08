Crisis en el ámbito laboral para adultos mayores en Tuxtla

En Tuxtla Gutiérrez desde la salida de los cerillitos, los adultos mayores que no alcanzaron una jubilación han tenido problemas para encontrar trabajos dignos en la ciudad pues las grandes empresas les cierran las puertas debido a la edad y tienen que buscar otras opciones como la venta de productos y los trabajos de vigilancias en las colonias son los empleos más recurrentes en la ciudad capital.

Gracias al programa bienestar aquellas personas que rebasan los 68 años de edad tienen un apoyo económico de 2,250 pesos que llega cada dos meses; sin embargo, para todos aquellos que no son parte de este programa aún deben buscar su solvento, sin embargo, son muy pocas las opciones con las que cuentan, pues aunque la ley federal del trabajo menciona que no existe una edad máxima para trabajar, las empresas tienden a negarle los empleos a los adultos mayores.

Las opciones con las que cuentan según refieren son negocios familiares de ventas o atención como en tiendas; además de puestos de vigilancia en empresas o en colonias, sin embargo, todas reinciden en algo y es que son opciones sin prestaciones por lo cual, solamente perciben un sueldo y en su mayoría no tienden a tener un seguro como si lo harían en una vacante regular que se apegue a todas las normas de la Ley Federal del Trabajo.





Los mantienen como no aptos para no tener que darles el empleo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Tenemos empleos por tiempos, muy difícil que nos contraten para dar clases o para algo de planta; son más negocios familiares, cuidar, vender, vigilar; son opciones menores a las que tienen los demás pero tenemos que hacerlo pues no hay de otra” Hermelindo Zarate, 58 años.

Cabe señalar que hace un par de años, se dejó de utilizar el servicio de los adultos mayores como empacadores o mejor conocido como cerillitos ya que las empresas de supermercados dejaron de utilizar bolsas de plástico haciendo que este empleo quedara obsoleto perdiendo así el empleo más utilizado por las personas que pasaban los 55 años.

Sobre lo que dicen las empresas, cuando un adulto mayor asiste a buscar empleo, comentan que realizan el mismo procedimiento con los jóvenes, pues están conscientes de las normas oficiales de la ley federal del trabajo, sin embargo, los mantienen como no aptos para no tener que darles el empleo.





Lee también: En Chiapas proteger a los adultos mayores debe ser prioridad: DIF





“Llegas, haces el procedimiento normal, en cualquiera de las grandes empresas, te entrevistan, dejas tus datos, pero no te llaman, te califican como no apto, pues aunque no te digan que es por la edad, tu sabes que es porque prefieren contratar jóvenes” comentó.

De igual forma cabe señalar que en Tuxtla Gutiérrez y en general en el estado de Chiapas no existen programas que aboguen por los trabajos para este sector de la población y únicamente existe el programa a nivel nacional de pensiones para los adultos mayores.