¡Calor golpea al campo! Canícula provocaría insuficiencia alimentaria en Chiapas: INIFAP

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), oferta a los agricultores de Chiapas la variedad de semilla mejorada de maíz precoz V-560, que ayuda a evadir la canícula por el ciclo corto, florea a los 55 días de su siembra, informó el director de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Campo Experimental de Ocozocoautla de Espinosa, Walter López Báez.

Precisó que el daño que causa la sequía es en la floración, e indicó que si el pronóstico se vuelve una realidad, puede ser que tengamos en este 2023 una baja considerable en el volumen de la producción del ciclo primavera - verano 2023 de maíz, por lo que podría registrar el estado insuficiencia alimentaria; este escenario podría desalentar o alentar a los productores para que conserven mejor los suelos.

De acuerdo al organismo, la duración de la canícula será entre 1 y 37 días; en el sur y norte la sequía tendrá una duración de entre 1 y 7 días, en una franja que corre desde el este, pasando por el centro al oeste y en el norte, tendría duración de entre 8 y 21 días; en algunas zonas compactas de esta misma zona podrían alcanzar entre 21 y 37 días.





Respecto a Chiapas, se dijo que el estado permanecerá sin lluvias del 25 de julio al 20 de agosto, por lo que habrá sequías más acentuadas en la Depresión Central, parte de Altos, una parte del norte y en parte de las sierras del sur; se dijo que el análisis por región se efectúa en regiones que presentan sequía de 8 días en adelante. En la región Metropolitana inicia el periodo de lluvias entre el 13 y 21 de junio, en zonas más pequeñas entre el 5 y 12 de junio o del 22 de junio al 19 de julio.

Para la mayor parte de la región Metropolitana se espera una sequía intraestival o canícula de entre 14 y 21 días, en una superficie pequeña, este fenómeno podría durar entre 8 y 13 días, también entre 22 y 37 días.

“Por la sequía y las altas temperaturas sufrirá la actividad agropecuaria este año, se está acentuando el efecto del cambio climático, desde hace años los productores en la región Frailesca en donde se produce el mayor volumen de maíz en el estado, se sembraba a más tardar el 24 de junio, pero desde hace cinco años ya se viene sembrando el quince de julio es decir, se ha desfasado casi un mes la fecha de siembra de este grano básico”, informó.





Walter López Báez explicó que al depender el cultivo del maíz del ciclo de lluvias "Las cosas pintan muy tristes, porque el pronóstico indica que va a haber una sequía muy fuerte; se está sintiendo el que no haya iniciado la época de lluvias, se espera que la canícula que siempre pasa en la segunda quincena de julio y la primera de agosto, sea muy acentuada en algunos lugares”.

Advirtió el científico que el mayor problema para el cultivo del maíz puede ser en aquellos suelos que han sido quemados por años, donde no hay prácticamente materia orgánica, donde no hay abono que pueda retener la humedad, por lo que se prevé que en zonas así, el cultivo de maíz colapse.

El llamado del INIFAP a los productores es que tienen que cambiar la forma de producir maíz, regenerar el suelo, hacer un suelo vivo, reciclar algo de abono de los rastrojos, los residuos de la cosecha no es basura es abono, ayuda a retener la humedad y la fertilidad, está bastante estudiado que un kilogramo de materia orgánica puede retener hasta 20 litros de agua y lo que tenemos que hacer cuando lluvia es conservar esa humedad, subrayó López Báez.





El cambio climático es consecuencia de las estrategias implementadas hace muchos años, estrategias -que dijo- ya no funcionan. “La rosa, tumba y quema es el problema, no dejamos descansar a la tierra; no vamos a hacer que llueva más, pero sí podemos atrapar el agua para que le sirva al cultivo cuando más lo necesita”, reiteró el Investigador.

Se estima que en el estado se siembran unas 690 mil hectáreas de maíz, algunas están en la sierra y ahí llueve más, el peligro está en las zonas bajas, en las partes planas, en las montañas, en las partes altas y medias de las cuencas hidrológicas estaremos algo protegido, los estragos pueden ser menores, el productor tiene que cambiar su estrategia, la quema de rastrojos no es lo mejor, estamos siendo víctimas de los 50, 60, 70, 80 y 90 años de quema de los rastrojos, aseguró.

“Un bosque se mira verde porque existe un proceso de regeneración natural, mientras que los rastrojos quemados, sin nutrientes, sufren, tiene que haber una combinación de maíz con canabalia que conserva la humedad en los sueños y aporta nutrientes”, puntualizó Walter López.