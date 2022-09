Cuidan las medidas sanitarias, alumnos portan cubrebocas dentro de escuelas

El porcentaje de personas que llevan puesto el cubreboca en la escuela es de 100% ya que afirman que existen monitoreos constantes ante tal situación para evitar que los jóvenes se lo quiten dentro del aérea.

El verdadero problema surge cuando salen de la escuela y es que la mayoría tiende a quitárselo, incluso, según comentó el director del plantel, Arturo Hernández, ellos hacen todo lo que está en su alcance, desde pláticas hasta consejos, sin embargo, fuera del aula pueden hacer poco pues incluso en los colectivos se los quitan ya que los conductores no dicen nada.

“Todo lo que está en nuestras posibilidades se implementa, el cuidar que no se lo quiten, aplicarles gel, pero cuando salen es muy difícil ya que hasta en el transporte no les dicen nada si no lo llevan puesto, por lo cual hay muchas situaciones que no dependen de nosotros” comentó.





#Local | En este regreso a clase, los planteles educativos exigen que se cumplan con los protocolos sanitarios pic.twitter.com/mFZjZYLSgC — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 9, 2022





En dado caso existiera un alumno con covid, se sabría antes de que ingrese pues el director mencionó que tienen la tecnología para que durante el segundo filtro de sanidad puedan percatarse si alguien llega enfermo a las instalaciones.

“Existen tres filtros, el primero es el de casa, cuando los padres están pendiente de ellos, el segundo es el que tenemos en la entrada y el tercero son los profesores y prefectos que cuidan a cada momento a los estudiantes” aseveró.





Los directivos de escuelas mencionan que fuera del plantel los alumnos ya no respetan las medidas sanitarias / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por otro lado, especialistas en la salud, informan que el uso de cubrebocas para este tipo de situaciones y para la mayoría en general deben ser KN95 ya que son los que tienen mayor duración, sin embargo, se podría usar el desechable siempre y cuando se lleven un par de repuestos ya que estos sólo tienen una duración limitada.

“El uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio, como bien sabemos debemos seguir usándolo, se recomienda utilizar el KN95 o un tricapa, no obstante en dado caso de usar desechable llevar un par de repuesto ya que estos tienen una duración de 3 a cuatro horas” Liliana Maza, personal de salud, finalizó.