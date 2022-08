Así se vivió el Regreso a Clases 2022 en escuelas de San Cristóbal

Luego del inicio del ciclo escolar 2022-2023, desde muy temprano de este lunes 29 de agosto se observó el ingreso de las alumnas y alumnos en las escuelas secundarias y preparatorias en San Cristóbal de Las Casas, aplicando todas las garantías sanitarias de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud.

Desde las 6:30 de la mañana de este lunes en las escuelas preparatorias y secundarias abrieron sus puertas, en el caso de la escuela secundaria del estado número 1, ubicado en el barrio de Santa Lucía en San Cristóbal de Las Casas, se observó las alumnas y alumnos ingresando a la institución, algunos llegaron caminando otros en vehículos particulares y taxis o en bicicletas, quiénes ingresaron de manera oportuna.





Así también en las otras escuelas secundarias y preparatorias ingresaron a la misma hora también, aplicando las medidas sanitarias, en este caso las y los alumnos llegaron en vehículos de transporte público y algunos en vehículos particulares.









En el caso de las escuelas: preescolar y primaria ingresaron antes de las 9 de la mañana, y en punto de las 9 horas cerraron las puertas, una de ellas es la escuela primaria Adolfo Ramos Aguilar, ubicado en el barrio de San Ramón, ubicado en la zona poniente de la ciudad.

Por seguridad y por acuerdo de los docentes y padres de familia evitaron tomar todo tipo de imágenes ya que ellos señalan que por la inseguridad que existe en San Cristóbal no permiten tomar imágenes, así como en otras escuelas se sabe que están prohibidas tomar imágenes y videos, esto es por la seguridad de las niñas y niños de cada institución.





Regreso a Clases 2022 en escuelas de San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Como es el primer día de clases en todas las escuelas se llevaron a cabo la ceremonia de la bandera y los docentes le dieron la bienvenida a todas las niñas y niños que asistieron el día de hoy a la escuela y oficialmente inició el ciclo escolar 2022-2023.

Lamentablemente algunas niñas y niños quedaron fuera de la escuela porque hay una regla que, en punto de las 9 de la mañana se cerrarán las puertas y después de esa hora ya no permitirán el ingreso de los alumnos, algunas madres y padres de familia señalaban que ante el tráfico que existe no podían circular los vehículos, tanto unidades de transporte público y taxis pero, de acuerdo a las indicaciones después de las 9 ya no les permitirán el ingreso de las niñas y niños, así como a los docentes que llegan después de la hora no les permitirán el ingreso.