Deben pagar salario a trabajadoras del hogar durante confinamiento: CEDH

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, hizo un llamado a los empleadores a garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, que las medidas de sana distancia y el confinamiento en el hogar por la pandemia del Covid 19 no sea el pretexto para no cumplir con el pago de su salario.

En Chiapas el año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó a 75 mil 726 trabajadoras del hogar, que deberían ser incorporadas al derecho de la seguridad social, que, a su vez, deberían asegurar la protección a la salud de esposos e hijos; pues 39 mil 700 hogares emplean trabajadoras del hogar.













En estos momentos por la pandemia del Covid-19, la mujer trabaja doble, además de atender los cuidados del hogar, está también haciendo lo que le corresponde en oficina y en su casa













Las trabajadoras y trabajadores del hogar deben seguir recibiendo su salario durante la pandemia, el aislamiento no debe ser pretexto para no cumplir con esta disposición, no se les debe restringir por el hecho de que no pueden desarrollar todas las actividades que desarrollaban antes de la pandemia, abundó Zepeda Bermúdez.

Reiteró que tiene que cumplírseles con el pago completo de su salario, se les debe orientar qué hacer por la emergencia sanitaria y debe ayudárseles para el cuidado de su salud y de su familia, desde el año pasado es obligatoria para ellas y ellos la seguridad social.









Estamos llamados al piso parejo, a que tengamos las mismas posibilidades de desarrollo hombres y mujeres, desafortunadamente el trabajo doméstico ha sido un pretexto para restringir el desarrollo y el alcance de las aspiraciones de muchísimas mujeres, expuso.

Zepeda Bermúdez añadió que visibilizar esta realidad en agravio de las mujeres es el primer paso para avanzar en la erradicación de paradigmas que lesionan la dignidad y los derechos humanos de quienes honrosamente realizan el trabajo doméstico.