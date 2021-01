Denuncian anomalías en pago a pensionados

Jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE) denunciaron la falta de pagos atrasados por parte de las autoridades estatales, por lo que anunciaron una manifestación frente a Palacio Nacional de la Ciudad de México para que sean escuchadas sus demandas.

“Vamos a asistir con el protocolo de salud necesario, que no arriesguemos “el pellejo”, con la sana distancia, gel y el cubrebocas, pero eso no implica que no haya un riesgo, sin embargo lo tenemos que hacer porque ya es mucho tiempo que se les ha pedido respuesta y no hay nada”, afirmó

Dijeron que dese hace dos años empezaron a quitar del tope de pensiones a los docentes, quienes cuando estaban en activo tenían una cantidad en su sueldo, al jubilarse, automáticamente les bajan diez salarios mínimos diarios, que es el topos de pensiones, ahora con el incremento que ha tenido el salario mínimo, lo que dice el Isstech es que no va a pagar el salario mínimo, te voy a pagar como si estuvieran en activo, porque el incremento de los activos ha sido muy poquito en estos dos años de esta administración.

Añadió que en los gobiernos anteriores el incremento era mayor, cada vez que sube el salario mínimo, van sacando a más compañeros del tope de pensiones, y este año harán lo mismo, entonces no es justo porque esos que se jubilaron con tope, ahora los saque y les paguen como si estuvieran en activo y no es así, quien se jubile con tope así debe quedar hasta sus últimos días”, explicó.