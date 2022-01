Denuncian desabasto de medicamentos en el ISSTECH

Trabajadores y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) denuncian desabasto de medicamentos, de seis fármacos señalados en la receta, surten uno, se rezaga el surtimiento de recetas, al acudir en el tiempo sugerido vuelven los pretextos, documentó, César Cruz Mayorga, derechohabiente de esa institución estatal.

Comentó en entrevista con medios de comunicación que el desabasto de medicamentos en el ISSTECH no es exclusivo de ahora, ha prevalecido siempre, el personal médico hace lo que puede, emite las recetas pero las farmacias no otorgan los medicamentos y ello es como si no hubiera la atención médica.





Este día volvió a acudir a las farmacias del ISSTECH en busca de mis medicamentos y de los seis medicamentos solo le entregaron 1, lo citaron para el 1 de febrero, entre ellos necesita para atención de la diabetes, hipertensión y la depresión, que en el sector privado le cuestan de mil 600 a 5 mil 800 pesos o más, por el tratamiento completo.

Por otra parte, hay un rezago en el pago de las pensiones a los jubilados, de al menos entre 5 y 10 días, lo que también les afecta la situación económica para la compra de sus medicamentos, lo que genera un estado de indefensión para los derechohabientes, no hay atención médica de calidad.

Lamentablemente, comentó Cruz Mayorga, la vida de la sociedad es solo pagar impuestos, por lo tanto, el Estado Mexicano no debe argumentar la falta de medicamentos, las haciendas públicas federal, estatal y municipal tienen ingresos permanentes, algunos impuestos aumentaron del 2021 al 2022 y el ISSTECH no surge las medicinas a los enfermos, denunció.