Clínica del ISSSTE en SCLC no atiende a pacientes con síntomas de Covid-19

Más de 40 pacientes asistieron en la clínica del ISSSTE en San Cristóbal de las Casas, ya que algunos tienen síntomas de covid y otros ya fueron confirmados que tienen el virus, pero no han sido atendidos en el nosocomio, a pesar de ser derechohabientes.

Uno de los entrevistados quién dijo llamarse Julio César, dijo que desde muy temprano se presentó para una consulta en la clínica del ISSSTE pero que no fue atendido de manera oportuna, a pesar de que le informó al médico que presentaba síntomas de covid y varias personas regresaron a sus casas ante la nula atención de los médicos del nosocomio.

"Estoy aquí desde las 12 y mira qué horas son, no me han atendido a pesar de que tengo síntomas de covid no he pasado para que me atiendan y que me hagan los análisis si realmente tengo esta enfermedad, muchas personas ya regresaron y no les hicieron el estudio", indicó.





Lee también: Vacunarse evitará ausentismo laboral: Ureña Bogarín





Asimismo, Martha y otra de sus compañeras que laboran en este hospital dijo que ya se sometieron a la prueba de covid y salieron positivas, por lo que solo se presentarían por su incapacidad, sin embargo, tampoco fueron atendidas.

"Ya tiene rato que estoy acá, yo ya salí positivo de covid junto con otra compañera pero ella se retiró porque ella está tosiendo, a mi no me han atendido yo solamente vine para que me ampliaran el plazo de incapacidad porque solo me dieron 3 días y así como estoy enferma pues es un gran contagio que puedo ocasionar hacia los que están haciendo fila en este hospital", señaló.

Por lo que pidió a los directivos de este nosocomio que nombre otros médicos para que atienda a los que necesitan esta atención urgente, "actualmente únicamente es un médico encargado que está atendiendo a los pacientes".