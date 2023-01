Despiden a doctora de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez

La doctora Valeria Guadalupe Mangue Domínguez, denunció que fue despedida injustamente de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) ubicada en la novena avenida sur entre 13 y 14 poniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tuxtla Gutiérrez, desde el 4 de abril del 2022, sin que se le hayan restituido sus derechos, también recibió amenazas de muerte.

Es egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) como médico general, sin embargo, ya en su centro de trabajo en la UMF del ISSSTE fue víctima del hostigamiento laboral y luego se consumó el despido, donde realizaba la especialidad, el motivo de la baja es que la institución no tenía el expediente laboral de la doctora, por lo tanto, no la consideraban trabajadora de la misma.

Cuenta que se contagió del virus del Sars Cov 2 (Covid 19), luego se accidentó, presentó esguince cervical grado dos, y las dos licencias que la Unidad de Medicina Familiar le concedió comprueba que era parte de la institución, para la tercera licencia por enfermedad entregó documentación a tiempo pero no se la hicieron válida, no obstante que la plataforma a nivel nacional concedió la licencia, documento que directivos de la UMF la consideran como falsa.









Añadió en conferencia de prensa, que la quincena del 28 de marzo del 2022 no se la pagaron en nómina, sino la cambiaron en cheque, ya que lamentablemente no tenía fondos, al recurrir a la Jefatura de Enseñanza, a cargo del doctor Miguel Alejandro López, se le informó que analizarían el caso con Recursos Humanos, sin embargo el 4 de abril le informaron que no había espacio para ella en la institución, en el momento en que ella estaba en el aula de enseñanza.

A las 14:15 horas de ese mismo día 4 de abril se le informó que tenía que abandonar el consultorio, fue requerida en la Dirección de la Unidad de Medicina Familiar para firmar la baja de la institución, donde le requisaron los recetarios que tenía en su poder, lo que no ha entregado, ni firmado documentos, mientras que sus cosas personales siguen en los lockers de la UMF.

Hasta ahora no le han ninguna solución, tampoco ha recuperado sus pertenencias, no ha sido posible la restitución de sus derechos, por el contrario, ha habido una negativa por parte de la Dirección Jurídica, este acoso viene de años atrás, el año pasado por su boda solicitó los cinco días a los que tenía derecho y del doctor Miguel Alejandro López, le informó que analizaría el caso con Recursos Humanos y se lo negó, a partir de allí arreció el acoso.

La doctora Valeria Guadalupe Mangue Domínguez, también realizaba en algún momento rotación en el Hospital General Dr. Belisario Domínguez Palencia, en Tuxtla Gutiérrez, ante este proceso en su contra, contrató un abogado para la defensa de sus derechos, que lamentablemente lo estafó sin generar soluciones a su favor, un segundo abogado ha seguido su caso y dará seguimiento a su demanda.

En el proceso de búsqueda de justicia ha estado en la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México, pero su caso no avanza hacia una solución, confía en que se haga justicia, dice que no guarda rencor, lo que desea es regresar y terminar residencia para concluir mi especialidad, son tres años y apenas cursaba el segundo, apuntó.