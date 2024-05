Karla Muñoz: La inseguridad debe abordarse con máxima responsabilidad

La inseguridad que vive Chiapas es un tema que debe ser abordado con la mayor responsabilidad, hay municipios de alto riesgo, ha estado en algunos municipios en conflicto como Oxchuc, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y otros, y en breve estará en Frontera Comalapa y Motozintla, dijo la candidata a la gubernatura del estado para las elecciones del 2 de junio por el partidos político Movimiento Ciudadano, Karla Irasema Muñoz Balanzar.

En materia de seguridad se tiene que hacer muchísimo en Chiapas, las propuestas no son nada fácil, no son nada sencillo, se tienen que tomar cartas en el asunto, con mucha responsabilidad y congruencia, si nosotros vamos erradicando la corrupción vamos a permitir que el estado y empiece a fluir de una manera transparente, cuando no surge la atención adecuada, se van desviando otros factores donde mucha gente ve la manera más fácil de conseguir ingresos.

Por eso es importante que al cuerpo policiaco se le pueda dotar de salarios dignos, que no les falte nada para que ou dan cumplir con su trabajo, darles la oportunidad de capacitación, de adiestramiento, no solamente eso, también es darles las mejorías en las atenciones de sus necesidades, porque depende de ellos la responsabilidad de todos los ciudadanos, enfatizó en entrevista.

Si bien hay que incrementar el cuerpo policiaco, es muy poco lo que tenemos el estado de Chiapas para los casi seis millones de habitantes, hay que atenderlos en coordinación con los tres órdenes de gobierno, a la vez, es importante que se comprometan los presidentes municipales, llegamos a los niveles de inseguridad porque se ha salido de control, no ha habido gobernabilidad, lo que ha sucedido es el mal manejo del gobierno, cuando alguien llega al poder sin condiciones más que con el compromiso del pueblo, cuando no se hacen negocios, ni se reparten el estado, lo que sucede es la buena atención al pueblo, reiteró Muñoz Belanzar.

Lo que está detrás de la inseguridad es la corrupción, creo que van por intereses personal, aquí no hay un interés general, si hubiera el interés general de apoyar a la ciudadanía sería diferente, cuando el INE reconoce problemas de inseguridad en Tila, en Frontera Comalapa, La Trinitaria, Chicomuselo, Altamirano, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Altamirano, Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, El Parral, La Concordia, Villacorzo, Ángel Albino, Oxchuc, Villaflores, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Jiquipilas, entre otros, deben ser los puntos estratégicos a atender desde el Estado Mexicano, reiteró.

Local Debate entre aspirantes a la gubernatura de Chiapas carece de profundidad

Lo que hay que hacer ahí es poner el orden con los que órganos de gobierno, plantearles la protección de los ciudadanos, por ello irá a los municipios de alta conflictividad, ha estado en Oxchuc, Ocosingo, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa y Cintalapa de Figueroa, detonantes de la inseguridad, pero hemos caminado muy bien a pesar de que por momentos han habido bloqueos, hemos pasado victoriosos en esas zonas, en los próximos días iré a Motozintla y Frontera Comalapa, de alta incidencia de inseguridad, donde hay miedo e inseguridad, reiteró Muñoz Belanzar.

También estará en Sitalá donde hay una lucha por el derecho a la libre determinación, estaremos en Chamula, se está analizando estar es esos territorios de alta inseguridad, eso está en la agenda, tampoco vamos a arriesgar, nosotros entregamos programas en Frontera Comalapa, Motozintla, además de la Costa y Soconusco, ahí ya nos esperan en el desarrollo de nuestra campaña, estamos en comunicación y han pedido que los estemos apoyando, tampoco vamos a ser valientes y arriesgar, destacó la candidata a la gubernatura del estado del Movimiento Ciudadano.

Compartió que ha caminado en el 75 por ciento del territorio del estado, el camino es sigilosamente, hemos caminado como se tiene que hacer, no solos los políticos tradicionales, somos ciudadanos en busca de una lucha por el bienestar del estado, por ello confirmó que ella no ha recurrido al protocolo de seguridad del INE, no lo siente necesario, porque es candidata ciudadana, del pueblo, dice que no trae cola que le piden, el temor que tiene ella es el que tienen todos los chiapanecos, los chiapanecos nos cuidamos, pedí la seguridad no solo para mí, la pesos para todos y todas las chiapanecas, no es que me arme de valentía, es razonable como nos protegemos sin armas, nos cuida el pueblo.

Elecciones 2024 Inseguridad en Chiapas: Tema más abordado en el debate gubernamental

En sus giras de campaña lo acompañan colaboradores, van juntos en equipo, no milita a nadie, no excluye a nadie, firme el pacto por la primera infancia, me gusta la transparencia y la cercanía con la gente, muchos que nos reciben en sus comunidades y en sus hogares esperaban una candidata con personal de seguridad, con una gran protección, pero yo espero caminar con poca gente, no expongo a los que me acompañan, el Movimiento Ciudadano es el menos dinero tiene para todo el año, 2.6 millones de pesos y para el proceso electoral, 1.1 millones de pesos para campañas en comparación con los adversarios, Morena dispone de 38.2 millones de pesos para el 2024 y para campaña 19.2 millones de pesos, aquí no hay reparto a fiesta y siniestra, hay quienes creen que lo que invitan lo van a recuperar, abundó Muñoz Belanzar.

Es increíble lo que van a reunir los partidos políticos aliados de la coalición Sigamos Haciendo Historia, por eso nosotros no estamos gastando el dinero del pueblo, nuestra campaña es excelente, me gusta la transparencia, el estado no tiene mucho dinero y lo necesita, por ello haby que establecer prioridades para Chiapas como la solución de la deuda pública y privada, designar a servidores públicos con perfiles adecuados, de la seguridad depende el desarrollo económico, hay que canalizar los recursos donde está el rezago, vamos a mejorar la infraestructura en las quince regiones, activar al turismo, que las obras se asignen de manera transparente y que las realicen empresas de Chiapas, abundó.

Dijo Karla Muñoz que se debe detonar el campo que se encuentra abandonado, recuperar los suelos desérticos, garantizar la seguridad alimentaria, la pesca, ganadería, mejorar y equipar la infraestructura de salir, abasto de medicamentos, atender con planes las enfermedades crónicas degenerativas, la atención de calidad a los pacientes con cáncer, atender las demandas de los maestros, recuperar las plazas del personal que han sido despedidos injustificadamente, desayunos escolares para las niñas y los niños de las escuelas, las soluciones si son posibles sin embolsarse el dinero del pueblo.

Entre las empresas que se plantea está una harinera que sea de las y los chiapanecos, donde no se les robe, ni se les quite maíz a los productores chiapanecos, hay que pagar muy bien a los productores, tiene que alcanzar para todos, tiene que haber mejoría económica para todos, y para alcanzar las metas hay que buscar apoyos a través de inversión extranjera, por ello, puntualizó, convoco al pueblo a qué hagamos conciencia, que nos decidamos participar en las elecciones locales del 2 de junio, esta es la oportunidad para el cambio y hay que sentirlo en el corazón, Chiapas tiene que levantarse, queremos algo diferente y vamos a hacerlo diferente.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️