Olga Luz se declara ganadora del debate

Tuxtla Gutiérrez.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, a la gubernatura de Chiapas, Olga Luz Espinosa, se declaró ganadora luego de su participación en el debate entre candidatos gubernamentales, realizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

En entrevista, la candidata se mostró contenta tras su participación, asegurando que este ejercicio es importante para poder dar a conocer sus propuestas y el cómo llevarlas a cabo, así como tener la oportunidad de poder escuchar y contrastar a sus similares.

"Estos ejercicios republicanos fortalecen nuestra democracia. Justo en este momento es tan importante contrastar las ideas". Dijo Olga Luz Espinosa Morales.

Así también enfatizó en la importancia de la participación de la mujeres en la política y en la gran oportunidad que tendrán millones de mujeres el próximo 2 de junio.

"Hoy más que nunca las mujeres necesitamos participar de manera activa en la vida pública y en la vida política del país y del estado de Chiapas".

Por último, la candidata se declaró la ganadora del debate, señalando que hizo mención de todos los temas que se necesitan atender en el estado de Chiapas.

"Claro ganamos el debate. Hablamos de lo que no quieren hablar, hablamos de la inseguridad, hablamos de la corrupción que existe en el estado de Chiapas, hablamos que existen 5 mil millones perdidos aquí en el estado de Chiapas. Ya se les acabó de no mentir, no robar y no traicionar solamente como discurso".

La candidata fue acompañada por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Zuarth Esquinca y por el delegado nacional del PRD, Abraham Ortega, así como candidatos a puestos de elección popular.