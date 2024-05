Migrantes prefieren salir en grupos pequeños en su búsqueda de estabilidad

El fenómeno migratorio ha llegado a Tuxtla, para ello migrantes han mencionado que al no ver avance, buscan salir en pequeños grupos de 10 o 15 personas para continúar su camino, pues la crisis en Venezuela ha llevado a miles de sus ciudadanos a buscar refugio y nuevas oportunidades en otros países, entre ellos se encuentran muchas mujeres que, han decidido dejar atrás sus hogares para asegurar un futuro mejor para ellas y sus familias.

Sandra Casein, una de la mujeres migrantes de origen venezolano, ha comentado que han preferido salir por grupos, pues no han encontrado otra forma de salir del país, ella es un ejemplo, pues ya lleva dos meses varada, ya que tiene 6 hijos, en entrevista dijo: “Sí, la mayoría se va así, agarra sus cositas, consigue su dinerito, lo junta y se va (...) Si, de poquito a poquito, por ejemplo, mañana sale una amiga, que tiene una niña especial, si ella, logra llegar. Yo también me voy," cuenta Sandra, evidenciando la precariedad y la urgencia que impulsa a tantos a dejar su país natal.

La ruta migratoria está llena de peligros, y para muchas de estas mujeres, la opción más segura es viajar en grupo o en caravanas. Luisana Valero, otra migrante, destaca la importancia de esta estrategia. “No, en caravana es más fácil, porque así se cuidan unos con otros, porque salir así solo, es más riesgoso pues, peligroso," explica Luisana. Viajar en grupo no solo proporciona una mayor sensación de seguridad, sino que también permite a los migrantes apoyarse mutuamente ante las adversidades del camino.

Municipios Brindan asistencia a migrantes en Cintalapa

La decisión de emigrar no es sencilla y está cargada de sacrificios personales. Sandra Casein comentó la situación que la llevó a tomar esta difícil decisión: “El gobierno venezolano me quitó mi casa, no tengo casa, o sea yo llego de Venezuela y no tengo donde llegar, si yo me vine para acá fue para comprar una casa, no en Venezuela, porque no quiero volver más nunca a Venezuela." Este testimonio es un reflejo de las múltiples razones que llevan a los migrantes a buscar un nuevo comienzo lejos de su país de origen.

La migración está marcada por historias de dolor y lucha, pero también de esperanza y solidaridad. Las mujeres migrantes, como Sandra y Luisana, encuentran en los grupos migrante un apoyo crucial que les permite seguir adelante. A pesar de los desafíos, estas mujeres muestran una notable resiliencia y un deseo ferviente de construir un futuro mejor.

La situación en Venezuela sigue obligando a muchas personas a dejar todo atrás en busca de una vida mejor, teniendose que enfrentar a los peligros del camino en busca de seguridad y estabilidad.

Cabe mencionar que las autoridades migratorias los traslada de Tapachula, y los deja a la deriva, hasta el momento no les están haciendo su trámite migratorio, pues por ello las personas que llegan de diferentes nacionalidades, aseguran que la única forma de salir es en caravanas o grupos pequeños, ya que si compran un boleto de autobús pierden el dinero, al ser bajados y regresados.

Mientras tanto en las carreteras de Tuxtla - Ocozocoautla pueden observarse los pequeños grupos que van en busca de llegar al centro del país, para agilizar su trámite migratorio, o bien hasta la frontera norte y cruzar al país americano para lograr el sueño anhelado.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️