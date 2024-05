Vecinos exigen atención de autoridades; migrantes invaden colonias de Tuxtla Gutiérrez

El efecto migrante llegó a Tuxtla Gutiérrez, lo que ha complicado la situación en colonias del lado Sur, entre las más afectadas están la San Francisco y Lomas del Venado, donde han comenzado a padecer la invasión e indigencia de migrantes a las afueras de las casas, situación que ha traído graves consecuencias.

Casas de campaña, cartones, cobijas, maletas y hasta en baños públicos se han instalado en banquetas, lo que se ha vuelto un tema insalubre, todo ello a consecuencia a que sobre la carretera hacia el municipio de Villaflores se ubican las oficinas del Instituto Nacional de Migración.

Molestia, insalubridad e inseguridad acusan vecinos

Maricruz, menciona que los migrantes se han colocado afuera de su casa sobre la banqueta, donde los malos olores por las necesidades fisiológicas que ahí realizan la perjudican, además de que los extranjeros se molestan si los vecinos se oponen.

"Sí, hay problemas, porque a veces le dice uno si se puede retirar tantito porque vamos a pasar, y somos mujeres aquí y nos quieren agredir", menciona la habitante.

Miguel Ángel Blanco, otro de los habitantes inconformes, mencionó que en la 17ª Sur, los residentes enfrentan una situación preocupante debido a la presencia constante de migrantes y desde la 14ª a la 18ª Sur, las calles están pobladas por éstas personas.

Las calles de la colonia están ocupadas por migrantes, quienes han instalado carpas en las banquetas e incluso frente a las casas de los residentes. Esta situación ha llevado a enfrentamientos verbales y dificultades para los habitantes locales, quienes se han visto obligados a lidiar con problemas de higiene y seguridad en su entorno.

"La situación es preocupante. Los migrantes ocupan las calles, hacen sus necesidades en cualquier lugar y no respetan nuestra propiedad. Hemos intentado dialogar con ellos y ofrecerles ayuda, pero la situación sigue siendo complicada", comentó Miguel.

Los habitantes también han expresado su frustración por la falta de acción por parte de las autoridades. Aunque en ocasiones pasadas se han realizado patrullajes en la zona, en la actualidad la presencia policial es escasa, lo que consideran deja a la comunidad vulnerable a posibles situaciones de violencia.

"Queremos que las autoridades tomen medidas para abordar esta situación. Necesitamos más presencia policial y acciones concretas para resolver este problema", añadió.

Además de la falta de seguridad, los residentes han enfrentado amenazas por parte de algunos migrantes. "Nos sentimos amenazados y preocupados por nuestra seguridad. Esperamos que las autoridades tomen medidas para proteger a la comunidad", concluyó.

Mientras tanto otro de los habitantes afirmó que en esas colonias hay escuelas, donde corren peligro por las mañanas los alumnos y el riesgo se lo atribuyen a las autoridades.

"Llegan los autobuses y qué hacen, se va a escuchar feo, pero los dejan tirados como basura", expresó una de las afectadas.

Temen que los migrantes pueden sufrir algún accidente automovilístico, pues es una vía muy transitada, y algunas veces a altas horas de la noche los conductores circulan en estado inconveniente. Citan que al realizar llamadas al 911 únicamente les toman datos, pero ninguna patrulla acude.

Los colonos inconformes se reunieron en las afueras del Palacio de Gobierno, donde realizaron un oficio y recabaron firmas para que los tres órdenes de gobierno actúen ante este problema que sigue creciendo.

El fenómeno migrante lleva más de dos años en el estado. En donde a diario miles de migrantes cruzan la frontera sur, tras haber salido de sus países en busca de una mejor vida y el llamado sueño americano.

Hasta ahora el fenómeno ha llegado a la capital chiapaneca, donde no se imaginaron que esto sucediera, y es que no solo en esas colonias, si no también en las afueras de plaza Las Américas, en plena ciudad hay notoria presencia de personas de diferentes nacionalidades.

En entrevistas que han dado para este medio, han denunciado la falta de compromiso por parte de las autoridades migratorias, que los han movilizado en autobuses y repartido en refugios en pésimas condiciones, por lo que ellos han tenido que buscar dónde pasar la noche.

Actualmente se ha visto el fenómeno migrante a modo hormiga, donde salen en pequeños grupos hacia la carretera de Ocozocoautla, buscando el camino hacia Oaxaca, para buscar llegar finalmente a la frontera norte, para agilizar sus trámites migratorios, o bien cruzar hacia Estados Unidos.

Los colonos esperan que esta problemática se solucione, pues consideran que ya no pueden estar viviendo así, ya que temen por sus vidas, por el aumento de delincuencia, robos a casa habitación y la insalubridad en la que ahora viven, esperando que no solo sean reuniones, sino que los oficios tengan respuestas reales por parte de las autoridades.