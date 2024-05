Atención urgente a Niños y Adolescentes migrantes en Chiapas

La presidenta de la Comisión de Atención a la Familia y a la Niñez del Congreso del Estado, Floralma Gómez Sántiz, solicito este jueves al Estado Mexicano atención a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que pasan por Chiapas, en lo que va del año se contabilizan poco más de tres mil 200 por año aproximadamente.

Dijo que son niñas, niños y adolescentes que vienen solos de diversas nacionalidades, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba, y otras nacionalidades, que se internan a Chiapas desde Suchiate en busca de llegar a los Estados Unidos de América, sin embargo van solos y en condiciones de alta vulnerabilidad, sin dinero, sin protección.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado este jueves, consideró que el gobierno federal debe generar condiciones de atención integral a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, ha faltado la atención adecuada por parte del Instituto Nacional de Migración, del Grupo Beta de Atención a Migrantes, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la Organización Internacional de las Migraciones, como también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Ayuda a Refugiados.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México insistió que este universo de niñas, niños y adolescentes están migrando en condiciones no acomodadas, y es el reporte que presenta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y que requieren de hacer valer sus derechos de seguridad, protección, cuidados, la garantía de alimentos, atención a la salud, las infancias no pueden estar varadas, no pueden retenerlos.

Gómez Sántiz reiteró que la atención de sus necesidades y respeto a sus derechos de las infancias en Chiapas es una obligación del Instituto Nacional de Migración, el principal reclamos de las infancias tiene que ver con la documentación para transitar, pero también su seguridad en todos los aspectos.

Aparte de ello, hay infancias que han sido registradas a Chiapas, este escenario es complejo y preocupante y hay que insistir en que las instituciones públicas federales puedan garantizar la atención en su justa dimensión, porque no es cosa menor, reclaman protección y es lo que les hace mucha falta, reiteró Floralma Gómez.

En Tuxtla Gutiérrez capital de Chiapas, ha crecido la presencia de migrantes de diversas nacionalidades, muchos que de.animan en las calles, en los parques plazas, otros se ubican en el estacionamiento de la Plaza Sol, en la quinta norte, frente a la central de autobuses de la OCC.

Por otra parte, refirió que en el 2023, 24 mil 960 niñas, niños y adolescentes de México han sido devueltos de Estados Unidos de América al país, de los cuales 3 mil 148 han sido chiapanecos, distribuido en 2 mil 310 hombres y 838 mujeres, del total de infancias y adolescencias repatriado mil 863 se encuentran en la condición de lo acompañados.

