Tradicional mariachi, grupo musical irreemplazable pese a la modernidad en Chiapas

El mariachi es un grupo de músicos presente en Chiapas, la humanidad ha crecido con su música, transmite valores, historia, expresa diversidad de lenguas según el municipio en el que se localicen, se le reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y este 21 de enero es el Día Internacional del Mariachi, en qué la sociedad debe reconocer sus aportes y su presencia en la historia.

En Tuxtla Gutiérrez se les localiza en La Plaza del Mariachi en la tercera calle oriente esquina con octava avenida sur, pero también en la novena sur y 15 oriente en la entrada del mercado público Los Ancianos, además de el parque Niño de Atocha en la novena norte esquina con quinta poniente.

Amenizan una diversidad de eventos sociales, están presentes en bodas, en celebración de 15 años, en bautizos, en cumpleaños, en aniversario de bodas, en graduaciones, en fiestas religiosas, y en muchos más, donde suenan las notas de la música vernácula mexicana, expone el representante del mariachi Sol de mi Tierra, Marco Antonio Carrillo Caballero.

La llegada de la pandemia del SARS COV2 (Covid 19) a Chiapas a finales del mes de febrero del 2020 no ha sido fácil para los grupos de mariachis, el distanciamiento social les hizo perder clientes, el encierro de la sociedad para disminuir riesgos de contagio les hizo bajar la demanda de sur servicios, en anuncian en bardas y en redes sociales, sus costos por servicios no los han subido para no perder los pocos clientes, explica.





Cuando llegó la pandemia teníamos trabajo en los panteones, nos contrataban por teléfono, no hubo gente que llegara a los velorios y sepelios, ya con los mariachis había más gente, lo mismo en algunas funerarias, algunos integrantes de grupos de enfermaron, varios perdieron la vida, al mariachi Sol de Mi Tierra lo contrataban al número celular 961 119 4834, número que mantiene desde hace muchos años y que los clientes lo identifican con facilidad.

Era complejo, no era fácil sostenerse, sobre todo por los riesgos, asumimos muchos riesgos, siempre en busca del pan de cada día pero nos pusimos en peligro, sobre todo no había la vacuna, muchos enfermos tenían complejidades para atenderse por Covid 19, algunos elementos que enfermaron tuvieron la ayuda de los demás, así salieron adelante tanto con recursos, alimentos y medicinas.

Para el 2021 mejoró el trabajo, la demanda de servicios en la Plaza del Mariachi, había eventos "escondidos" por la sociedad para ganar el pan de cada día a nuestros hogares, no había mucha tocada, la plaza estaba con pocos mariachis, no habían guardias de grupos, las contrataciones eran por teléfono.





Cuenta que a partir del 2022 mejoró la contratación, comenzaron a asistir a reuniones, de todo tipo, también seguían yendo a los funerales, los costos de los servicios una sería de siete canciones 2 mil pesos y por hora 4 mil pesos, con ocho integrantes, estos precios los mantienen desde el 2017 a la fecha, tienen muchos clientes cautivos, buscan la calidad dice Carrillo Caballero, que presume tocar música de banda.

El horario de la contratación es desde las 2 de la tarde, hasta las 3 de la mañana, hay grupos que no llegan a la plaza, y se van directo a sus contratos, las cuales puedes ser por teléfonos, hay muchos anuncios de mariachis alrededor de la plaza, ahí se encuentran los representantes.





Celebran el 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia, el día del músico, nombre que lleva la plaza del Mariachi, lleva en la música 30 años, su padre pasó por este sitio, por este ambiente musical del mariachi, que tardó unos 59 años, todo un legado, uno de sus hijos es mariachi, la tercera generación de la familia de músicos, se siente orgulloso y dice que el mariachi será insustituible, habrá mejores músicos, así serán las generaciones, unos se van y no otros nacen.

En el kiosco del Parque del Mariachi se tocaba los sábados y domingos de 7 de la noche a las nueve de la noche, antes de la pandemia, se acabó por la pandemia y al pasar la letalidad de esta, con la nueva normalidad, ya no se retomó está tradición de tocar, de amenizar, se hacer llegar la música a la sociedad, se necesita sobre todo, equipo de sonido que se devolvió al que lo había prestado.

El único presidente municipal que ayudó a los mariachis fue Juan José Sabines Guerrero, les regaló un vehículo a cada representante del grupo para cada uno de los trece grupos en Tuxtla Gutiérrez, después ya nadie se ocupó por fomentar la música de mariachi desde la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.