En la Casa de la Cultura de Tumbalá nos reproducimos bajos condiciones deplorables: Peñate

A 30 años de caminar con los pueblos indígenas, no ha sido fácil, dirigir casi 20 años la casa de la Cultura de Tumbalá ha significado abrir brechas, sortear obstáculos, trabajar en la precariedad, los discursos y conceptos han sido elegantes sobre la cultura y el arte, sin embargo, en la realidad nada es igual, la mayoría mis compañeras y compañeros directores de Casas de Cultura nos reproducimos bajos condiciones deplorables, dijo Juana Peñate Montejo.

La directora de la Casa de la Cultura de Tumbalá, expuso que esta casa de cultura bajo mi responsabilidad camina desde el 2020 con madres y padres de familia que saben y comprenden de la importancia de la formación cultural, artística y literaria de sus hijos, en cual me siento muy afortuna de contar con su invaluable apoyo.

Nuestro trabajo institucional no tendría sentido sin la presencia de los hacedores de la cultura, de los músicos y los danzantes, de las alfareros y cesteros, de las artesanas, ha sido, es y serán siempre la base de nuestro accionar, enfatizó en un encuentro con representantes choles del norte de Chiapas.

Desde que asumí la responsabilidad he procurado darle su espacio y que ellos mismo se hagan cargo de coordinar y ejecutar las ceremonias y rituales, nosotros solo somos acompañantes nunca protagonistas, sin embargo, falta fortalecerlos de manera digna y amplia, sostuvo.

Solicitó al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a nombre de la comunidad cultural ch’ol de este municipio de Tumbalá, provea de las condiciones dignas a este espacio cultural, que se dignifique, que se reproduzca en condiciones plenas y sin limitaciones, necesitamos a un Tumbalá libre de ignorancia si no lleno de pensamientos críticos que permita el crecimiento y desarrollo de este municipio.

En estos últimos 5 años hemos dado un giro a nuestro trabajo cultural haciendo acompañamiento y alianzas con colectivos, retomando los temas que tienen que ver con las infancias vulneradas, acompañar a las juventudes con problemas de adicciones, acompañar a la mujeres en condiciones de violencia, creemos y estamos convencidos que el arte y la cultura sirva para hablar y no callar, que el arte sirva para sanar y resurgir.

Se ha trabajado intensamente con temas sobre violencia de género, feminicidios y la violencia en general, en particular menciono la violencia hacia las mujeres por ser un tema sensible y que como pueblo hay que trabajar junto con las escuelas y las instituciones, expuso Peñate Montejo.

Insistió que la cultura y el arte no se desliga de estos temas, si no al contario debe ser constante y persistente porque no se puede hablar de arte y cultura solo como folklor si no lleva la formación y la tranquilidad; gracias al respaldo de la comunidad de Tumbalá, a los pequeños negocios y comerciantes muchas gracias, a los padres de familia que saben y conocen de nuestras necesidades.

El caminar durante 30 años con los pueblos choles significa una gran experiencia, programamos y realizamos actividades simultaneas con las diversas instituciones educativas de nuestros municipio, logramos atender a alumnos, a los niveles de primaria y secundaria con diversos talleres, conferencias, charlas, proyecciones de cine y juegos interactivos, apuntó.