Se cumplen 130 años de Tuxtla Gutiérrez al ser elegida como capital de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez en náhuatl se dice Tochtlan quiere decir "Lugar de conejos" es una ciudad, capital y núcleo urbano más grande del estado mexicano de Chiapas y cabecera del municipio homónimo. Es sede de los poderes públicos del estado de Chiapas y centro de la Zona Metropolitana de Tuxtla que ha sido definida como la integración de los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, San Fernando, Suchiapa, Ocozocoautla de Espinosa y Osumacinta.

En 2011 fue enlistada por "Consulta Mitofsky" como una de las 10 mejores ciudades para vivir o visitar en México, cuenta con el reconocimiento de Ciudad Limpia por parte de la PROFEPA en lo que se refiere al manejo de los vertederos de basura del municipio (2009), obtuvo el certificado Comunidad Segura de la International Safe Community Network (2011), siendo la tercera comunidad segura de América Latina y la primera de México en recibir dicha certificación, cabe destacar que a la fecha las cosas han cambiado.

En 1560, los frailes dominicos fundaron una localidad dentro de esta comarca y le llamaron San Marcos Evangelista Tuchtla. Los españoles castellanizaron el nombre Tuchtla como Tuxtla (y coloquialmente como Tusta) debido a eso se escribió su nombre como Tuxtla en antiguos documentos, y ese ha sido su nombre hasta la fecha. En 1748 a la localidad ya se le nombraba San Marcos Tuxtla y el 31 de mayo de 1848 el gobernador chiapaneco Nicolás Ruiz Maldonado cambió su nombre a Tuxtla Gutiérrez en honor del general Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. En esta zona se marcó la fundación de Tuxtla Gutiérrez aunque no existió documento oficial, se fundó con la conclusión de la construcción de la parroquia Jesuita de San Marcos "El Evangelista" hoy la catedral.

Fueron los zoques quienes fundaron esta ciudad en el Cerro Mactumatzá, el sitio era mejor conocido como “Coyatoc” que significaba en su idioma “Lugar o tierra de conejos”; posteriormente con el pasar de los años esto fue cambiando en distintos nombres hasta llegar al que conocemos actualmente “Tuxtla” que de igual forma, sigue bajo el manto de la tierra de los conejos pues hasta la fecha los ciudadanos son nombrados así. Luego de todo este tiempo, la capital chiapaneca ha crecido de gran manera en cuanto a número de habitantes, así como en infraestructura.





En 1748 a la localidad ya se le nombraba San Marcos Tuxtla / Foto: Museo de Tuxtla





El 19 de junio de 1768, Chiapas se dividió en dos alcaldías mayores: La alcaldía de Tuxtla que tuvo jurisdicción en los partidos de los pueblos, partidos comunales zoques y de los Chiapa; y la alcaldía de la Ciudad Real que tuvo jurisdicción en el resto de la provincia. En 1786, las alcaldías de Ciudad Real y Tuxtla, y la provincia del Soconusco integraron la Intendencia de Ciudad Real de Chiapas, cuya capital era Ciudad Real (San Cristóbal de las Casas), con subdelegados en Tuxtla, Comitán y Soconusco.

El 1 de enero de 1821 se estableció el primer ayuntamiento constitucional de Tuxtla. El 9 de febrero de 1834, el gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez la convirtió en capital de Chiapas. En 1835 se llevaron los poderes a San Cristóbal de Las Casas. El 31 de mayo de 1848, se le incluye el apellido de Gutiérrez al nombre de la ciudad en honor a don Joaquín Miguel Gutiérrez, ilustre federalista. Del 4 de enero de 1858 hasta el 18 de enero de 1861, Tuxtla Gutiérrez fue capital por segunda vez, y después se trasladaron los poderes a San Cristóbal de las Casas. Del 1 de febrero de 1864 hasta 31 de diciembre de 1867 a Tuxtla son devueltos los poderes por tercera vez; después, nuevamente a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El 11 de agosto de 1892, el gobernador Emilio Rabasa, estableció la capital en Tuxtla Gutiérrez.





4 de enero de 1858 hasta el 18 de enero de 1861, Tuxtla Gutiérrez fue capital por segunda vez / Foto: Ayuntamiento de Tuxtla El 19 de junio de 1768, Chiapas se dividió en dos alcaldías mayores: La alcaldía de Tuxtla que tuvo jurisdicción en los partidos de los pueblos, partidos comunales zoques y de los Chiapa / Foto: Museo de Tuxtla El 9 de febrero de 1834, el gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez la convirtió en capital de Chiapas / Foto: Museo de Tuxtla





¿Cómo es Tuxtla en la actualidad?





Este 11 de agosto, Tuxtla Gutiérrez perteneciente y capital del estado de Chiapas cumple 130 años de haber sido elegido como capital; desde aquel lejano 1892 la ciudad ha tenido muchos cambios, ha recibido a mucha más gente y prácticamente se ha convertido en una de las ciudades más populares del estado de Chiapas. Tuxtla cuenta con más de 20 hospitales, más de 40 escuelas en nivel básico y superior, más de 25 parques, tres miradores, cinco plazas comerciales de las denominadas "centro comercial”, un aeropuerto y tiene a su cargo un total de 1201 policías dividido entre tránsito y municipales; a pesar de lo anterior, en los últimos años los ciudadanos han vivido problema en cuanto a salud, educación y seguridad, por lo que afirman que no hay nada que celebrar en este aniversario.





Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el año 2010 la ciudad contaba con una red carretera de 54,25 km integrados principalmente por la red rural de la SCT (28,75 km), la red de la Comisión Estatal de Caminos de Chiapas (13,20 km) y caminos rurales construidos por otras instituciones públicas mexicanas (12,30 km). La red carretera de la ciudad representa el 1.60% de la región económica Metropolitana estando arriba en porcentaje de las ciudades del estado de Oaxaca, que cuenta con múltiples similitudes al estado de Chiapas.

El medio de transporte público con más afluencia de usuarios es el sistema de transporte colectivo integrado por más de alrededor de 3 mil furgonetas, las cuales recorren diversas rutas, así como la terminal de transferencia de la ciudad concentra el transporte urbano con destino a otros municipios y no dejando a un lado la terminal de autobuses OCC así como las que se encuentran en el mercado de los ancianos concentra a los transportes que viajan al interior del estado y a otras entidades del país.





El medio de transporte público con más afluencia de usuarios es el sistema de transporte colectivo / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





El Aeropuerto Internacional de Tuxtla se ubica a 34 km del centro de la ciudad, en el vecino municipio de Chiapa de Corzo. Es el aeropuerto con mayor tráfico de la zona suroeste del país, y en 2014 fueron transportados 930 000 pasajeros. La infraestructura aeroportuaria comprende 700 hectáreas y 3 andenes; cuenta con vuelos nacionales a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Toluca y Mérida y actualmente la nueva ruta de Guatemala, esto por parte de las principales líneas aéreas del país.

En el pasado funcionaron como aeropuertos principales el Aeropuerto Llano San Juan (clausurado) y la base aérea militar Aeropuerto Nacional Francisco Sarabia.





El Aeropuerto Internacional de Tuxtla se ubica a 34 km del centro de la ciudad, en el vecino municipio de Chiapa de Corzo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





A pesar de lo anterior, existe un problema pues tanto como en carreteras así como en las calles, Tuxtla es una de las ciudades con más baches y más calles dañadas, por lo cual esto afecta a los conductores, siendo más pesado para aquellos que trabajan en el transporte, pues el tiempo de vida de las llantas así como de los automóviles concluye muy rápido, pues hay conductores que afirman que esto está en cada colonia y ningún sitio de la capital se salva de tener como mínimo una calle con concreto dañado.

“Es muy difícil ser chofer, yo he manejado desde combis hasta sprinters y en esos más de 10 años es un problema batallar con las calles, en donde quiera hay hoyos en donde quiera te caes, sin embargo lo más preocupantes es que también en las carreteras te encuentras con grietas, si bien es cierto cada vez se abren nuevas, pero aún no arreglan las anteriores por lo que se mantienen los problemas” Iván Robles, chofer.





Como en carreteras así como en las calles, Tuxtla es una de las ciudades con más baches y más calles dañadas / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En cuanto a salud, la ciudad siempre ha tenido problemas con esta situación; a pesar de la apertura de nuevos hospitales el sector salud ha sido el bajo para los tuxtlecos, pues no se cuentan con las herramientas necesarias y encima existe una escasez de medicamentos, siendo que en Tuxtla Gutiérrez ninguno de sus hospitales es considerado del tercer nivel ya que no pueden atender todas las exigencias y en dado caso de que se necesite una operación muy grave, el paciente tiene que ser trasladado a la ciudad de México ya que poco se puede hacer en los más de 20 hospitales gratuitos o privados que existen en la entidad, siendo este su punto más bajo al igual que la seguridad.

El sistema educativo que tiene la capital es su punto más fuerte, pues estudiantes tuxtlecos han competido a nivel nacional alcanzando buenos puestos en los distintos niveles, además, que también al tener máximas casas de estudios como la Universidad Autónoma de Chiapas y escuelas nacionales privadas, este lugar también recibe a estudiantes del extranjero, pues se ha recibido en la capital chiapaneca a colombianos e incluso japoneses que llegan parte de programas estudiantiles en su mayoría en el nivel universitario.





Chiapas cuenta con más de 20 escuelas en cada uno de los niveles / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Cabe señalar que de igual forma, Chiapas cuenta con más de 20 escuelas en cada uno de los niveles, siendo el último el más bajo y siendo las primarias las que más existen en Tuxtla entre las que destaca el colegio japonés que se encuentra ubicado en el poniente de la ciudad, pues reciben educación de dicha cultura como si estuvieran en el país.

“Tiene muchos años que no tenemos problemas con los libros o con los materiales didácticos, quizá los edificios no son los mejores pero siempre pasa eso, en cuestión de estar bien parados a nivel nacional lo estamos pues cada competencia, cada reto internacional siempre voltean a ver a Chiapas para que mande a sus estudiantes, cada vez tenemos más presencia en el estado en cuanto al nivel educativo” Augusto Sarmiento, profesor nivel superior.





La seguridad en la capital es de las cosas más oscuras pues, si bien es cierto, lo que más ha crecido en los últimos años es la inseguridad / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





La seguridad en la capital es de las cosas más oscuras que se pueden tocar cuando se habla de avances, pues, si bien es cierto, lo que más ha crecido en los últimos años es la inseguridad, ya que han aumentado en un 100 por ciento el número de asesinatos, el número de robos, de violaciones convirtiéndose en una ciudad insegura, pues, a pesar de que existen más de 1200 policías en la capital no hay día que no se hable de un asalto, incluso se llegan a platicar de más de dos al día; por lo cual, la capital chiapaneca ha avanzado más en delincuencia que en cualquiera de sus otros semblantes, por tal motivo, muchos ciudadanos afirman que no hay nada de que alegrarse en este aniversario.

“No estaba enterado que era su aniversario, pero no creo que alguien tenga algo que celebrar, la ciudad cada vez va en decadencia, hay más problemas, hay más robos, las autoridades no aparecen; amo mi ciudad, amo mi estado, pero no creo que esta sea la ciudad que alguien haya soñado, nos falta mucho y si seguimos así, aun con otros 130 años más no lograremos avanzar nada” Enrique Ríos, tuxtleco.





Muchos ciudadanos afirman que no hay nada de que alegrarse en este aniversario / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Actualmente la ciudad capital cuenta con nuevas obras de puentes de paso a desnivel una ubicada en el libramiento sur y bulevar Andrés Serra Rojas y la obra del doble paso a desnivel ubicada en el libramiento norte entre carretera a San Fernando y bulevard Vicente Fox.

Dicha infraestructura, de 600 metros lineales, en la que se invirtieron 290 millones de pesos, junto al paso inaugurado sobre este mismo libramiento y la 11 Poniente, agilizan el tránsito y dan mayor seguridad, esta infraestructura facilita diversas actividades que se realizan en la capital de Chiapas, la cual estuvo abandonada por años pese a ser donde convergen los municipios para resolver temas de salud, educación y negocios, entre otros.

Ángel Torres, secretario de Obras Públicas en Chiapas, informó que la obra del Doble Paso a Desnivel del Libramiento Norte Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, avanza significativamente a pesar del inconveniente de hace unos días por presuntos normalistas, en esta obra trabajan arquitectos, ingenieros, técnicos, topógrafos, administrativos y muchos más.





Actualmente la ciudad capital cuenta con nuevas obras de paso a desnivel una ubicada en el libramiento sur y bulevar Andrés Serra Rojas y la obra del doble paso a desnivel ubicada en el libramiento norte / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





“Es un año para que se den cuenta que vamos de mal en peor, las cosas malas le están ganando a las buenas a pesar de que se están creando cosas positivas y ahí es ahí cuando uno debe darse cuenta; si a pesar de todo lo bueno, sigue ganando más lo malo, se debe analizar que se está haciendo y volver a empezar, es un aniversario pero lleno de tristeza” Rocío Chamé, ciudadana.

Por ahora, las autoridades realizarán distintos eventos para celebrar el 130 aniversario de que esta ciudad fue elegida como capital, sin embargo, debido a todos los problemas más de uno se pregunta si Tuxtla Gutiérrez debe continuar siendo la capital del estado de Chiapas pues hay otras ciudades como Tapachula y Comitán que levantan la mano con su avanzado crecimiento que han tenido en la última década.