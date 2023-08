Ellos luchan por mantener a su familia: Francisco Guillén, el abuelo barrendero

El próximo 28 de agosto es el día del abuelo, en Tuxtla Gutiérrez muchos abuelos tienen que trabajar intensamente para sostener a su familia, Don Francisco Guillén Hernández, tiene 50 años de edad, 15 años lleva como trabajador de limpia del ayuntamiento de la capital del estado, su salario es de 3 mil 300 pesos quincenales dice que lo ideal sería un ingreso del doble, 6 mil 600 pesos, no usa cubrebocas y tiene que soportar los malos olores de la basura que generamos los que vivimos en la ciudad.

El próximo 28 de agosto es el día del abuelo, en Tuxtla Gutiérrez

Cuenta que en entrevista que para mucha gente su labor no es relevante, sin embargo, él cree que es de primera necesidad, se trata de limpiar los derechos de los demás, desechos sólidos, líquidos, excremento, es una tarea para permitir a la población disfrutar una ciudad limpia, un trabajo de alto riesgo en el que puede contraer o adquirir enfermedades.

Comienza su jornada de trabajo a las seis de la mañana, de era concluir a las a las trece horas, sale de su casa sin desayunar, durante el día tiene que hacer un receso para consumir sus alimentos no es lo mejor porque para ese momento ya recogió mucha basura en tambos de cien kilogramos que cuando ya están llenos los lleva hacia la primera poniente entre segunda y tercera norte donde los derechos son levantamos por los camiones recolectores.

Su tarea este lunes 21 de agosto fue barrera en los alrededores de la Catedral Metropolitana de San Marcos, el Parque de la Libertad, Santo Domingo y la Plaza Central y el Cinco de Mayo, el espacio que le asignen todos los días debe tenerlo limpio para la una de la tarde, de lunes a viernes, en las vialidades, en la calle ha sufrido el desprecio y la mala conducta de personas que le han aventado en vehículo para exigirles dejar el paso en calles angostas, sin embargo, a nadie se ha denunciado.

El abuelo, Don Francisco Guillén cuenta que les deben dar uniforme completo, camisa, botas y pantalón, pero solo les viene la camisa debido que el pantalón se los entregan muy grande y tiene que usar otro, preferentemente de mezclilla por el tipo de trabajo de riesgo, usa guantes pero no cubrebocas que también les entregan dice pero no los usa, lo que le molesta es que haya quienes utilicen los jardines de las plazas como baños públicos.

El sábado y domingo no trabaja, al igual que los días festivos corresponde esos días a otro personas exclusivo para estos días, pero de lunes a viernes sale muy temprano y regresa tarde de su casa, afortunadamente cuenta que no ha encontrado animales muertos, y pide a la ciudadanía mayor conciencia porque la ciudad más digna y más limpia bi es la que se barre más si no la que menos se ensucia.

Narra el abuelo que tiene derecho jubilación, no tiene seguro social porque el ayuntamiento contrata los servicios del sanatorio privado Malibú en Terán, para la atención de todos los trabajadores, tiene acceso a aguinaldo, cuando no tenía casa propia pagaba renta de mil a mil 500 pesos, ahora ya ha construido su casa, pero la canasta básica es muy cara, de mil 2 mil pesos quincenales, juega con sus hijos y nietos en sus ratos libres, aprovecha a sus nietos porque dice que solo una vez serán pequeños.

A los jóvenes recomienda que estudien porque el estudio es muy valioso, y que no consuman drogas, "que no se metan porquería", también que sepan elegir a sus amistades que en muchos casos dia las que echan a perder a otros, no se vale que quienes están sanos contagien a otros, pero los papás y los abuelos también tenemos que hacer mucho más por ellos.