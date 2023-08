"Sí nos toca competir, vamos a competir": Ángel Torres Culebro

En una entrevista, el Secretario de Obras Públicas de Chiapas, Ángel Torres Culebro, compartió su perspectiva sobre el papel fundamental que desempeña su equipo en el proceso de transformación que vive el estado. El funcionario destacó el compromiso de los servidores públicos con la cuarta transformación y su disposición a estar donde se requiera, ya sea para competir o para apoyar en proyectos de desarrollo.

"Nosotros, como servidores públicos de la cuarta transformación, tenemos que estar donde podamos servir, donde se decida. Eso es algo que tenemos y debemos tener en cuenta: "si nos toca ir a competir, vamos a competir", señaló Torres Culebro. "Si nos toca quedarnos y apoyar, nos quedaríamos con mucho gusto. Sería una decisión que en su momento se tendrá que tomar; ahorita no son los tiempos, ahorita son tiempos de trabajar, son los tiempos de seguirle apostando a este gobierno que encabeza Rutilio Escandón, en el desarrollo de toda la infraestructura que nos ha encomendado. Y ya más adelante, la ciudadanía, el partido y el propio gobernador determinarán qué es lo que tenemos que hacer en su momento", agregó.

Ante estas declaraciones del Secretario de Obras Públicas, quedó en claro que su nombre podría aparecer en la boletas electorales para este periodo de elecciones.









Torres Culebro enfatizó que el enfoque actual está en trabajar arduamente para cumplir con las instrucciones del gobernador Escandón y llevar a cabo proyectos que beneficien a la sociedad chiapaneca. "Nos hemos dedicado a trabajar y, sobre todo, a agradecerle al gobernador que nos haya dado la oportunidad de esta encomienda, una secretaría tan importante. Y lo que está haciendo es transformar vidas; hoy como nunca se ha visto infraestructura, pero es gracias al liderazgo del gobernador", resaltó.

El funcionario subrayó la importancia de asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva: "Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir y aterrizar todas sus instrucciones; que el dinero quede en la varilla y no en los bolsillos. Que podamos realmente dejar una nueva cultura de cómo se tienen que hacer las cosas entre chiapanecos y chiapanecas. Que creamos en nosotros mismos, que no traigamos empresas de afuera; no las necesitamos. Hay talento, hay capacidad, hay mucho que podemos hacer de manera integral y unida, sin que nos dividan".

El Secretario de Obras Públicas recalcó el compromiso de los chiapanecos y chiapanecas en la construcción del estado: "Somos puro chiapanecos y chiapanecas que estamos construyendo este Chiapas, y lo está encabezado el gobernador Rutilio Escandón. Esta es la manera de trabajar, se ve realmente el resultado. El cambio ya se ve; hoy se tiene infraestructura como nunca antes en la historia de Chiapas. Pero todavía falta más; vamos a arrancar muchas obras. Ya tenemos planeado el 2024 también, para que todo esto sea un alboragén de buenas acciones, y que el gobernador siga entregando obras públicas".

En cuanto a la posible decisión del Maestro Zoe, Torres Culebro afirmó que "no son los tiempos todavía", y que dicha decisión se tomará pensando en el desarrollo del país. "Él está cumpliendo un compromiso nacional, y lo demás ya se determinará con lo que viene siendo parte del partido y todo aquello que se establezca. Bienvenido aquí, al final de cuentas lo que tenemos que hacer es abogarle a Chiapas desde cualquier tribuna en la que nos toque estar. Eso es lo más importante, no solamente en el tema de la cuestión pública, la cuestión privada; hoy sociedad y gobierno tenemos que trabajar encaminados para ver crecer a Chiapas", concluyó.

Cabe recordar que el gobernador Rutilio Escandón ha destacado en diversas ocasiones los avances en la lucha contra la pobreza en el estado. Según él, Chiapas ha logrado reducir la pobreza en un 10%, gracias al compromiso y la colaboración de diversos actores en el proceso de transformación.