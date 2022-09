En Chiapas, SMyT dice no al Uber solo acepta vehículos debidamente concesionados

En Chiapas, el servicio público de pasaje con plataformas o aplicaciones digitales solo lo pueden operar vehículos debidamente concesionados, afirmó el delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en Tapachula, Miguel Agustín Galdámez Culebro

Al referirse a servicios ofertados por particulares a través de plataformas digitales y redes sociales en las que señalan estar trabajando en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, el funcionario estatal calificó esta actividad de irregular, por lo que se realizarán operativos para su detención.





Dijo que ni la población usuaria ni dueños de vehículos deben caer en el engaño de recibir o dar un servicio que no es legal, ya que la Ley de Movilidad y Transporte del estado señala que "el servicio de taxi, colectivo y otros solo es facultad de quien cuente con la concesión y/o documento correspondiente que debe cumplir con los requisitos que den certeza, seguridad y confort al usuario".

Señaló que en Chiapas no está permitido ni el Uber ni otros servicios de apps, si no es con unidades concesionadas y esto incluye lo que en la capital del estado están anunciado como Indriver, porque además de irregular, el usuario del servicio público de pasaje que utiliza estas unidades se expone a situaciones de inseguridad que han sido recurrentes en otras partes del país por este tipo de servicios no regulados.





Municipios Sobrecupo en motocicletas, peligro latente que autoridades no pueden controlar





Indicó que a diferencia del concesionado, las unidades particulares con apps son difíciles de identificar porque no están registradas y además no pasan control de calidad para dar el servicio y por lo tanto son “piratas”,

"Lo mismo ocurre con los conductores, las personas a quienes solo las apps registran pero que en caso de responsabilidad los desaparecen, estos no aplican pruebas de capacidad, calidad, comprobación de documentos y como está ocurriendo con la mayoría de los sitios con el padrón de choferes que presentan a la FGE", abundó.

Hizo un llamado a la sociedad y a los concesionados a denunciar cualquier irregularidad o servicio que se esté prestando con unidades particulares porque es un riesgo para el usuario y una ilegalidad y por lo que se va a aplicar la ley en contra de este tipo de servicio irregular.

Por otra parte, el delegado de la SMyT, Miguel Agustín Galdámez Culebro, reiteró el llamado a los concesionarios a asumir el compromiso con los usuarios de mejorar la calidad en el servicio público de transporte.