Sobrecupo en motocicletas, peligro latente que autoridades no pueden controlar

El sobrecupo con el que circulan las motocicletas en la ciudad es un peligro y las autoridades de vialidad municipal, así como de tránsito del estado no hacen nada para meter en cintura a los conductores, indicó Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci).

Explicó que en este tipo de transporte se han podido observar hasta cuatro personas en una unidad, cuando según la ley únicamente debe ir el conductor y un acompañante.

“Hemos pedido en repetidas ocasiones que vialidad y tránsito del estado aplique la ley y eviten el mal uso de estos vehículos que provocan un gran índice de accidentes en las calles de Tapachula”, expresó.





Te puede interesar: Taxistas de Escuintla provocan desorden sin que Tránsito del Estado intervenga





Detalló que aparte de llevar sobrecupo, los conductores no respetan los límites de velocidad, no portan placas, no usan cascos y mucho menos respetan de que lado deben ir.

Añadió que la mayoría de los accidentes que se cometen en la ciudad y le han costado la vida a varias personas es por la imprudencia que comente los conductores de motocicleta al llevar sobrecupo.





Local Transportistas logran acuerdos para trabajar contra el pirataje en Acapetahua





Señaló que las motocicletas que andan "volando" en la ciudad son los repartidores de comida, pizza y todos los que llevan mandaditos hasta las puertas de los hogares tapachultecos.

“Los motociclistas deben respetar los lineamientos de tránsito y vialidad o de lo contrario que las autoridades hagan valer la ley, pues vemos retenes y la verdad no sabemos a ciencia cierta cual es su trabajo”, abundó.

Recalcó que de acuerdo a la ley una motocicleta es un automotor de dos ruedas en línea con capacidad para el conductor y el acompañante, no es un vehículo para transportar carga y mucho menos para transportar a más de dos personas.

“Las autoridades de vialidad y tránsito deben actuar para contrarrestar este problema que pone en riegos a los propias motociclistas, a sus familiares o amigos que circulan de esa manera en las calles de la ciudad”, externó.

Motociclistas deben respetar los lineamientos de tránsito y vialidad / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





Puntualizó que se deben tener operativos permanentes para hacer reaccionar a los ciudadanos y hacer respetar la ley de tránsito en esta ciudad, pues son muchas las personas que se movilizan en motocicletas.

Ciudadanos también han denunciado en redes sociales y publicado fotografías en donde se ven hasta cuatro pasajeros arriba de una motociclistas, cuando están hecha solo para dos.