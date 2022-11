Este martes tres ex presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, manifestaron su inconformidad por la construcción de los pasos a desnivel que se llevan a cabo en los libramientos norte y sur de la capital chiapaneca.

Francisco Rojas Toledo, ex alcalde señaló que el 89 por ciento de la población tuxtleca no cuenta con vehículos, por lo que consideró innecesario que la actual administración encabezada por Carlos Morales, priorice este tipo de obras, toda vez que no genera una solución al problema del tráfico vehicular que se genera en algunas zonas de la ciudad.





Ex alcaldes de Tuxtla manifiestan descontento por construcción de puentes



“Nosotros no estamos de acuerdo con los puentes, porque la tendencia mundial, hablando del calentamiento global es fomentar el transporte público, porque además estos puentes van a ser una barrera entre muchas partes de la ciudad, va haber daño ambiental porque van a tener que tumbar algunos árboles de Joyyo Mayu y Caña Hueca y van a hacer que esa parte de la ciudad sea algo opaco”.





Por su parte la ex presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez durante el periodo 2002 - 2004, Victoria Isabel Rincón Trujillo, enfatizó que los recursos que actualmente se invierten en los puentes, hubiesen abonado más si se aplicaran para la construcción de 400 calles de Tuxtla Gutiérrez, ya que es una demanda que realiza con mayor frecuencia la ciudadanía.

Cabe destacar que en septiembre del año pasado, Rincón Trujillo denunció que el actual alcalde de la capital chiapaneca le aplicó linchamientos en su contra, pues en 2005 le realizó al menos 14 auditorías a la administración que encabezó y que al final no pudieron encontrar ningún irregularidad.





Enoch Araujo, también ex alcalde dijo que las administraciones que encabezaron, fueron totalmente independientes del gobierno del estado, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

“Lo que planteamos es una visión desde los órdenes de gobierno. Ustedes saben que el municipio es la célula política, pero también está el patito feo de los órdenes de gobierno, municipio que es el que da la cara a la sociedad que es el más olvidado y parece que tuviera que mendigar los recursos, para poder atender las necesidades de la sociedad a la que representa”, concluyó.