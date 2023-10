Familiares de Javier, exigen avances en las investigaciones sobre su desaparición

Tuxtla Gutiérrez.- La mañana de este jueves, familiares de Javier Santos Mandujano se reunieron a las afuera de la Fiscalía General del Estado para exigir que se agilicen las investigaciones entorno a la desaparición del joven originario de Cintalapa, ocurrida el pasado 30 de septiembre del 2023.

Según versiones de los familiares, el joven fue visto por última vez cuando salió de Cintalapa el 29 de septiembre para asistir a un evento en Tuxtla Gutiérrez con su esposa y amigas. Sin embargo, el coche en el que se trasladaban se descompuso, y Javier lo llevó al taller. Mientras las mujeres fueron al evento, él decidió ir a otro lugar. Posteriormente, todos se encontraron en la vivienda de la madre de Javier, pero luego él se retiró y desde entonces no ha habido noticias de su paradero.

Amita Mandujano Espinosa, la madre de Javier, ha expresado su preocupación y angustia por la falta de noticias sobre su hijo. Según relató, aunque la Fiscalía General del Estado podría estar trabajando en el caso, la familia no ha recibido información sobre los avances de las investigaciones. Por esta razón, han decidido manifestarse frente a la institución de justicia, instando a las autoridades a acelerar el proceso de búsqueda y esclarecimiento de los hechos.





Foto: Manifestantes





Amita Mandujano mencionó que Javier salió llevando consigo sus documentos personales y sus tarjetas bancarias. Además, señaló que el día siguiente a la desaparición, pudo comunicarse con su hijo por teléfono alrededor de las 6:00 a.m., pero nadie respondió. Más tarde, alrededor de las 6:30 o 7:30 a.m., el teléfono ya no respondió.





Foto: Manifestantes





María Guadalupe Granados, la esposa de Javier, hizo un llamado a la sociedad y al propio Javier para que se comunique con la familia, especialmente por el bienestar de su hija, quien está angustiada y siempre pregunta por su padre.