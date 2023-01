Círculo de madres lectoras festejan el XV aniversario de El Carretón de la Lectura

A través de la celebración del tercer aniversario del círculo de las madres lectoras, iniciaron los festejos de los primeros 15 años de El Carretón de la Lectura, cuyo objetivo principal es buscar más lectores en espacios pocos usuales tanto de la capital chiapaneca como al interior del estado.

Beatriz del Carmen Espinosa González directora del citado proyecto dijo que este surgió como parte de una actividad escolar y que hoy en día ha sido merecedor de apoyos del gobierno federal como el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA).





En Tuxtla inició El Carretón de Lectura por el 15 aniversario / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Mira este proyecto nace como lo he comentado, soy maestra jubilada y me meto a estudiar una carrera y como proyecto de fin de cursos sale El Carretón, lo pusimos en marcha un 13 de mayo de 2008 y pensamos que ya cumplíamos con el servicio social y se acabó, pero no, vamos a cumplir 15 años de 2023”, apuntó.

Espinosa González también señaló que en su andar, El Carretón de la Lectura ha conseguido ampliar el impacto en los lectores, debido a que en 2020 se creó una vertiente denominada “Madres Lectoras” y que en este mes de enero llegó a su tercer aniversario de encuentros semanales con los libros y mucha alegría.





El Círculo de las Madres Lectoras es una vertiente de este gran proyecto / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Yo veía a una mamá que iba y venía corriendo con sus hijos, entonces dije por qué no hago yo un espacio donde una mamá lea y se sienta despreocupada un ratito, entonces la llamé y le dije ¿quisiera estar en un círculo de madres lectoras? Cómo funciona me dijo y entonces empezamos una semana y luego ya llegó otra y hoy somos 14”, puntualizó.

Por su parte Martha Paloma Ruíz Rodríguez, reina de la Lectura manifestó que tanto las infancias, jóvenes y adultos deberían motivarse y adentrarse al mundo de la lectura, ya que trae grandes beneficios cómo desarrollar la imaginación y sobre todo al razonamiento cognitivo.





Este proyecto ha visitado diversos municipios de la entidad / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Muy feliz y quiero ayudar a otros niños a que se motiven para leer y encontrar un libro aunque sea chiquito o sea grande, pero que lean algo… Si les gusta bailar, busquen algo que hable de baile, si les gusta cantar que lean de cantantes famosos, pero que se motiven y que se acerquen a la lectura”.

Círculo de madres lectoras festejan el XV aniversario de El Carretón de la Lectura / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Cabe destacar que El Carretón de la Lectura ha hecho sus apariciones en diversos municipios de la entidad como Tapachula, así como en algunos sitios poco usuales de la capital chiapaneca, con el objetivo de incentivar la lectura entre la población, ya que tras dos años de pandemia se encuentra recuperando las actividades de forma presencial.

