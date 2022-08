Cuidado con las "Fake News", padres confunden a reportero con delincuente

El día de ayer trascendió que un hombre sospechoso se encontraba grabando en una conocida primaria de Terán; no obstante, el sujeto había pedido permiso con los padres de familia y con algunos maestros pues se trataba de un reportero haciendo su trabajo; incluso el medio en donde se compartió la noticia, pidió disculpas y borró el video en donde un padre denunciaba este hecho; por lo anterior, los padres pidieron estar más atentos y no compartir fakes News.

Este miércoles muchos padres llegaron a dejar a sus hijos sin saber la noticia falsa que se especuló el día de ayer, pero otros más si lograron verla y es que a pesar de que duró más de cuatro horas en la web, el hecho no se hizo viral y hubo comentarios divididos, no obstante, algunos aseguran que la acción de denunciar esta bien pero antes de ser publicado deben de preguntar pues la persona que se encontraba grabando había pedido permiso a padres y a la escuela.





⚠️Cuidado con las "Fake News" ‼️ padres confunden a reportero con delincuente😱



📹: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/IwILXmpo6t — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 31, 2022





“Nos enteramos ya hasta después de que se desmintió; considero que los padres deben estar atentos pero no deberían publicar sin saber que se está viviendo realmente porque también esas noticias espantan; el mensaje fue enviado al grupo de la escuela para que los que si vieron la noticia se despreocuparán. Aun así hay que estar siempre atentos” Lourdes Chanona, madre de alumna.





Algunos catedráticos también estaban enterados de la situación, no obstante, se desconoce si el director del aula sabía y es que al ser inicio de clases aún no se encuentra dando declaraciones sin embargo, tanto como profesores como vigilantes sabían de la situación pues afirman que la intención no era grabar a los pequeños sino, el congestionamiento de vehículos que se forma en la calle para los habitantes de Terán.





En Tuxtla padres confunden a reportero con delincuente / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Vino, presentó su gafete para demostrar que era reportero, habló con nosotros, también tengo entendido que ya había platicado con el vigilante y al afirmar que no grabaría a los pequeños accedimos; sin embargo, algún papá o mamá saco el video y sin contexto alguno lo mando a la página y esta lo subió; esta bien estar alerta, pero siempre está mejor preguntar para no causar este tipo de pánico” Gabriel Ordaz, profesor.

Cabe señalar que también el medio de comunicación en donde se filtró la denuncia, posteriormente pidió disculpas y exhortó a tener en cuenta que la seguridad actualmente no es la mejor y es por eso que subieron tal acusación, no obstante, horas más tardes borraron el video y aclararon la situación.