Conalep sin Regreso a Clases 2022, más de 10 planteles no iniciaron clases

Personal docente del Colegio de Educación Profesional Técnica en Chiapas (CONALEP), decidieron no iniciar clases este 29 de agosto correspondiente al ciclo escolar 2022-2023 en sus once planteles, debido a que el director general, Carlos Aymer Albores Constantino, no les ha dado respuesta a sus demandas laborales.

El personal sindicalizado representado por Miguel Guillermo Hernández Soto, explicó que desde hace nueve meses se viene buscando soluciones, sin embargo, las peticiones han sido firmadas por el mismo funcionario hace más de un año en el Contrato Colectivo de Trabajo, pero su respuesta es omisión y se niega a dialogar con la base trabajadora.





Dijo en entrevista que suman 500 los trabajadores sindicalizados afectados y poco más de 7 mil alumnos en los once planteles, no hay justificación de las excusas por el director, en cuatro años solo lo hemos visto cuatro veces, si nos están hostigando y nos acusan de que estamos causando un montín, cuando lo que hacemos es ejercer los derechos humanos y laborales, volvemos a los centros laborales en el momento en que se nos resuelva.





El paro laboral se encuentra en la dirección general en el libramiento norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, así como en sus planteles distribuidos en varios municipios en la entidad, piden comprensión a los padres de familia y se comprometen con las y los estudiantes a recuperar las clases.





Debido a que el director Carlos Aymer Albores Constantino no les ha dado atención a sus demandas laborales / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Exponen que las autoridades del Conalep solamente les han dado falsas expectativas, sin generar las soluciones que esperan a sus demandas, lamentan que hayan sido citados con anticipación al inicio del presente ciclo escolar y no se han generando las respuestas, la semana pasada sostuvieron encuentros sindicalizados y autoridades pero con personal subordinado sin conocimiento y sin capacidad de resolución.

Hernández Soto detalló que exigen atención y solución a sus demandas por parte de Albores Constantino, entre ellas, el pago de becas de posgrado, bono académico, exhibir públicamente la certificación actualizada de la carrera de enfermería, reconocimiento a su antigüedad laboral, el pago de estímulo al desempeño académico, regularización y revisión de los salarios y prestaciones en las categorías de las nuevas carreras.





En relación con las categorías docentes “PD”, es necesario que se cumpla con entregar los recibos de pagos quincenales / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En relación con las categorías docentes “PD”, es necesario que se cumpla con entregar los recibos de pagos quincenales, tienen que cobrar un poco más estos docentes, que también se encuentran dentro del Contrato Colectivo de Trabajo, y que el director en el estado no ha querido atender y que constituye una violación a los derechos humanos y laborales de la base trabajadora.

En carreras nuevas no hay reconocimiento al nivel académico de los docentes, prestaciones, lo están pagando con el nivel más bajo, mientras que el plantel de Pichucalco es "fantasma" porque no funciona, solo 180 alumnos se han inscrito, los que dan clases son los administrativos, no son docentes.