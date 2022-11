¡Taqueros a la quiebra! Los reubican por remodelación del parque 5 de mayo

Con la remodelación del parque 5 de Mayo o Jardín del Arte en Tuxtla Gutiérrez el ayuntamiento de la capital removió al menos 100 metros a seis taquerías que por muchos años habían permanecido en frente de la plaza con una gran historia y con clientes asiduos a consumir los tacos, ahora se quejan de que por estar “escondidos” han perdido clientes más allá del 50 por ciento y sus ventas han caído en esa misma proporción, en cambio tienen que pagar una cuota mensual de 635 pesos y son vigilados por los fiscales.





Ahora se ubican en frente del Mercado Público Municipal 5 de Mayo, en la 12 calle oriente esquina con segunda norte, una cuadra de distancia de donde se ubicaban antes de la remodelación de la plaza, a penas comienzan a recuperar clientes, fueron movidos a ese sitio el 8 de abril de este 2022, en los inicios nos estaba yendo muy mal, teníamos ingresos de entre un 30 y 40 por ciento de lo que alcanzábamos a vender en la 12 oriente y primera norte, explica Salvador Gómez.





Ahora cuenta que apenas alcanza el 60 por ciento de los ingresos en su anterior domicilio, le falta otro 40 por ciento pero cree que está lejos de poder llegar esa cantidad de ventas, los tacos tienen un costo de seis pesos se elaboran de carne de pollo, carne molida, de chicharrón y menudencia, se agrega repollo, cilantro, salsa, aguas de naranja y embotellados, trabajan todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde, no hay descansos, tienen que obtener ingresos para el derecho de piso al ayuntamiento, más el pago de la renta de la casa donde viven en Tuxtla Gutiérrez, agua y luz.





Dice que él lleva 30 años con el negocio pero sus antecesores tardaron 50 años en el sitio, desean volver a su antiguo lugar frente al parque 5 de Mayo, son seis negocios, quedan cuatro trabajando y dos suspendieron actividad por bajas ventas, ahí está sus lugares que el ayuntamiento les entregó, lo que les planteó el gobierno municipal es que podrían volver a su antiguo sitio aunque ya concluyó la remodelación de la plaza y ahora sus antiguos espacios son para estacionamiento de autos, la aspiración es que los clientes que aun no los localizan puedan contactarlos.





Mientras tanto, Manuel Gómez López, dice que bajó mucho las ventas por el cambio del lugar, nos afectó bastante, entre un 50 y 60 por ciento de clientela ha perdido, produce menos tacos porque está vendiendo menos, lleva 20 años con el negocio, pero tiene antecesores y su objetivo es poder recuperar sus antiguos clientes, lo primero insiste es volver a su antigua dirección de donde los movió el ayuntamiento de la capital.





A ello, don Juan Gómez Pacheco, pide a sus clientes volver a su negocio, está muy baja la venta, no hay nada, la verdad que en la doce oriente y primera norte ya teníamos clientes, acá no nos ubican, estamos escondidos, por eso me he atrasado en el pago al municipio porque no hay ventas, ya debo varios meses, tiene que salir de las ventas, renta, agua y luz, nos da pena, ahí queda la paga en los gastos de inversión, no se recupera, no vendemos más que solo para el pago al ayuntamiento, yo vendo un 50 por ciento de lo que vendía en la anterior dirección.





Allá en la doce oriente y primera norte nos agarró la caída de la ceniza del volcán chichonal que explotó en marzo de 1982 ya teníamos clientela, ya habíamos crecido en la identificación del gusto de la gente, ya se remodeló la plaza y no nos regresan, pero ya están mandando los fiscales para impedir que vayamos a regresar a la anterior dirección, nos habían dicho que el cambio sería provisional, pero ya no nos permiten el retorno.





Finalmente, Domingo Collazo Sántiz, explicó que la venta está muy triste, en la anterior dirección la gente los ubicaba, ahora está escondida, llega gente a la plaza 5 de Mayo y tenían clientela, ahora se han ido sus clientes, viene poca gente, hemos perdido mucha clientela, la gente ya no nos busca y la venta de tacos no es la misma en este sitio que en el anterior espacio.