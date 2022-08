Precio de tortilla sin regulación, costos varían en establecimientos

El precio de la tortilla en Tuxtla Gutiérrez no es homogéneo, en la ciudad no existe algún organismo que regule los precios, lo máximo que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es la medición y supervisión de las básculas, aunque por falta de personal no llega a todos los negocios, ni en la capital, ni en el estado, por ello el precio de la tortilla en la capitual suele variar, se puede encontrar desde los 16 pesos a los 20 pesos.

Los industriales de la masa y la tortilla han realizado un ajuste de precios debido a los altos costos del gas LP, la energía eléctrica, la harina o maíz, así como refacciones, por tortillería en el mes se requiere una inversión mínima de 30 mil pesos en adelante, de acuerdo con su volumen de producción.

En establecimientos ubicados en la localidad Copoya en la capital del estado el precio del kilogramo de tortilla es 20 pesos, desde hace unos tres meses, estaba a 19.50, en otros negocios en el mismo centro de población, tiene un costo similar.





El precio de la tortilla en Tuxtla Gutiérrez no es homogéneo, no hay control sobre los precios, la tortillas se encuentra entre los 16 pesos a los 20 pesos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El tercera oriente y siete sur el precio está a 20 pesos, pero el personal dice que en los próximos días podría aumentar en razón de que el costo le ha harina aumentó, la empresa surtió en los últimos sus y su costo del insumo es mayor en relación a meses pasados, así que el kilogramo podría llegar a los 21 pesos.

Esta situación ha generado que muchas tortillerías terminen por cerrar, ya es común que en la ciudad se vean varios locales en renta, mismos que anteriormente eran utilizados como tortillerías, el cierre se ha generado debido a los altos costos de los insumos.

La harina agroinsa cuesta 330 pesos el bulto, mientras que la harina blanca cuesta 352 pesos un bulto, este ha aumentado su precio en los últimos meses, en la tortillería San Francisco ubicada en la cuarta sur y segunda oriente, el kilo de tortilla vale 20 pesos, pero hay mucha competencia cerca, por ejemplo en el comercio llamado "la Hojaldra panadería" donde venden el kilo de tortilla en 16.50 pesos, el encargado del establecimiento indica que el costo de las refacciones han aumentado su precio en un 50 por ciento, mientras que la paca de papel para envolver se encuentra entre los 459 y 700 pesos, dependiendo de la marca.





En el año son dos o tres incrementos en los costo de las harinas, el primero se genera en diciembre y enero, el segundo aumento a mitad de año y el tercero otra vez en diciembre y enero, el gas LP cuesta en 13 pesos con 40 centavos, cada carga diaria es de mil o mil 500 pesos, ya no cargan los 10 mil pesos de la capacidad del tanque, la producción en esta empresa ha bajado a la mitad, de 10 bolsas de harina diaria a cinco.

Otras tiendas como Paco Carnicerías, Cerdo, Res y Pollo, en cuarta sur entre segunda y tercera oriente también ve de tortillas a 18 pesos el kilogramo, que a juicio de las tortillerías les afecta esta fuerte competencia.