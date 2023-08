Vacaciones de verano de peligro: autoridades reportan incremento en accidentes

A escasos días de que culminen las vacaciones de verano, elementos de primeros auxilios y autoridades de Protección Civil reportaron un incremento en los accidentes.

Para el Paramédico Eliezer Cruz, del Grupo de Atención Especializada de Chiapas, menciona que los accidentes de casa aumentaron de un 15 a un 20 por ciento delo normal, ya que la presencia de las personas dentro de la viviendas, debido a que muchas no salieron e vacaciones en esta temporada, fue más de lo usual.

Accidentes en casa incrementan hasta el 20 por ciento / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

“Nosotros nos coordinamos con las autoridades de emergencia, pero por experiencia en esta temporada recibimos más notificaciones de niños quemados, incendio de casa, fracturas, golpes, lesiones, cortadas y demás; hubo muchos niños en casa, sin salir de vacaciones y el ocio ocasiona que sean inquietos” indicó.

Por su parte Ignacio Albores, Coordinador Estatal de Socorros de la BeneméritaInstitución de la Cruz roja reiteró que durante este mes de descanso se incrementaron los accidentes domésticos en un 20 por ciento.

“En el año 2020 tuvimos en todo el estado 123 mil 045 servicios de auxilios a la población, tan solo en el mes de junio y agosto fueron 2 mil 340, mientras que en el año 2021 se brindaron 12 mil 530 atenciones, siendo entre junio y agosto que se brindaron 2 mil 136servicios de auxilio. En tanto, en 2022, fueron un total de 12 mil 956 reportes de auxilio y en el periodo de julio a agosto se brindaron 2 mil 256 servicios”detalló el funcionario de la Cruz Roja.

ElSistema de Protección Civil Municipal señaló que los accidentes más comunes durante esta fecha fueron las caídas, electrocutamientos, quemaduras en casa, incendio de casa-habitación, accidentes carreteros y ahogamientos en los traslados y en los destinos turísticos.

“En su mayoría fueron accidentes de índole doméstico; en algunas casas la causa de siniestros fue la sobrecarga a las líneas de alimentación del tendido eléctrico, debido a que muchas personas pasaron en casa as vacaciones, lo que aumentó la carga para los transformadores y en sus líneas domésticas; a si mismo accidentes como quemaduras por descuido al dejar a los niños en casa y que estos tuvieran acceso a lugares como la cocina, sin la supervisión de un adulto”, señaló el funcionario.

Finalmente, el funcionario indicó que sean vacaciones o no, siempre es necesario tomar precauciones para evitar incidentes “Si ya no vas a cocinar, hay que cerrar el paso al tanque de gas, así evitamos posibles incidentes pro fugas que a veces no percibimos y además que alguien pueda sufrir quemaduras, principalmente los niños al acercarse a la estufa por alguna causa; asimismo hay que tener extintores en casa o bien tener siempre listas algunas tomas de agua para en dado caso de un siniestro, poder responder a tiempo”, sostuvo.