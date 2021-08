Entre manifestaciones por la CNTE, AMLO logra inaugurar hospital 'Nueva Frontera'

Oficialmente queda inaugurada las instalaciones del hospital zona número 1 "Nueva Frontera" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se tuvo la participación del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, así como la asistencia del Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto y la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda.

Asimismo el gobernador de Chiapas agradeció al mandatario el preocuparse por la salud de las y los chiapanecos, haciendo más amplia la cobertura con la construcción de este nuevo hospital.

"La salud necesita de medicamentos, infraestructura y de lo más fundamental, los recursos humanos de las trabajadoras y trabajadores."





También reconoció el trabajo de el director del IMSS Zoé Robledo por llevar acabo debidamente las ordenes que le fueron dadas por el presidente López Obrador.

Reafirma su agradecimiento al mandatario la llegada de vacunas que han beneficiando a los y las chiapanecas para reforzar la salud en la crisis de pandemia que se vive por el Covid-19.

Hizo el reconocimiento del esfuerzo que han puesto las y los trabajadores de salud, por el trabajo humano y cariñoso a la ciudadanía, sobre todo la responsabilidad que han tenido en los barridos de casa por casa, cargando medicamentos y buscando casos sospechosos de Covid-19.





"Agradecemos y felicitamos que nunca haya claudicado por este trabajo humano de la salud por las personas, su instrucción es que ninguna persona se quede sin el derecho a la salud, trabajamos con su ejemplo", menciono.

Pide a los y las trabajadores de la salud que puedan curar a sus enfermos haciéndolo con amor al prójimo para la sanación de su alma.

Tomando la palabra el director general del IMSS Zoé Robledo, mencionó que el 2021 fue histórico para el país, ya que se conmemoran 700 años de la fundación lunar de México - Tenochtitlán, así como 500 años de la invasión de México y los 200 años de la consumación de la Independencia.

Zoé Robledo dijo que Chiapas nunca ha dejado de ser frontera sur en la cercanía de Guatemala - México, esa es una condición que distingue a Tapachula, ya que es puerta de entrada de las personas que vienen de paseo, huyendo o buscando un mejor futuro, es por eso que la migración debe de ser un derecho humano y no un producto de hambre y violencia.





Por esta razón el hospital lleva el nombre de "Nueva Frontera", lo que lo distingue es la intención y el propósito que tendrá este nuevo hospital, ya que concentra aspiraciones del presente, la seguridad social como elemento del bienestar, la salud como derecho que se debe garantizar y la medicina preventiva para la vida.

Este hospital que se inaugura afirma Zoé Robledo que ya tiene historia e incluso etapas, la primera etapa es la lucha contra el Covid-19, ya que se necesitaba crecer más en el número de camas, realizando estrategias, como la apertura anticipada de unidades medicas que estaban por concluirse.





El 30 de marzo del 2020 se dispusieron 110 camas para la atención a personas con Covid-19, pasando por ese hospital alrededor de 87 personas que se enfermaron y requirieron hospitalización.

La segunda etapa, en donde en plena crisis por Covid-19 envío 24 ventiladores mecánicos al centro de el país, ya que con lo que respecta en casos Chiapas ha sido de los que ha contado con menos casos, es por eso que cuando se necesitaba la ayuda en el centro del país se logro enviar es ayuda.





Durante diciembre 75 trabajadoras y trabajadores de la salud acudieron a la operación "Chapultepec" para ayudar en uno de los momento más críticos que se enfrentaba por la pandemia.

Recalco lo que dojo el mandatario, que Chiapas siempre ha estado presente en las transformaciones de México y ha estado presente cuando se le ha necesitado.

Para finalizar, Zoé Robledo menciona la tercera etapa en la que ha participado el hospital de " Nueva Frontera", ha sido el propósito de recuperar servicios, ya que la pandemia pospuso muchos de ellos, se han llevado a cabo jornadas con médicos de diferentes partes, 16 cirugías de columna vertebral, 50 de desprendimiento de retina, 100 operaciones de cataratas, han nacido en dos ocasiones trillizos, también han recibido a una niña con madre positivo a Covid-19 totalmente sana, salvaron la vida de una prematura de 8 meses que fue intubada por Covid-19, haciendo mención la historia que ya tiene este hospital, menciono la primera cirugía que se ha realizado en la historia de Chiapas, siendo la operación de manga gástrica, siendo atendida por el doctor Sánchez Moscoso.

Este nuevo hospital de la zona número 1 "Nueva Frontera" del IMSS, cuenta con la mejor infraestructura del estado, 8 quirófanos, 180 camas, 38 especialidades y subespecialidades, incluyendo especialidades pediátricas, así como la unidad de cuidados intensivos para adultos y pediátricos, sala de urgencias, cuenta con mil 216 personas trabajadoras y trabajadores, con tecnología innovadora reduciendo la energía.





Para finalizar agradece el apoyo que se le ha dado mencionando que en 50 días han logrado aplicar un millón de vacunas contra Covid-19, demostrando que en Chiapas si se querían vacunar.

"Chiapas en la 4T nunca estará condenada a ser el último lugar, estamos seguros que no lo seremos en otros temas".

Dadas estas palabras, continúa el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde inicio mencionando que los maestros de la CNTE nuevamente querían cerrarle el paso, recordando los hechos suscitado el viernes por la mañana y el día de ayer en Frontera Comalapa.









"Quiero que sepan los maestros y maestras de Chiapas de la CNTE que entiendan que esos no son los modos, no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y el magisterio Nacional, los hemos apoyado como nunca, ya no hay maltrato a las y los maestros, se impuso la llamada reforma educativa, estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional", dijo.

Asimismo hace un llamado a los maestros y dirigentes para que consulten las bases si así es como debe tratarse al presidente de México, por que se supones que es un movimiento democrático.

El presidente dijo que esto es un asunto politiquero, porque los dirigentes tienen diferencias con el gobernador Rutilio Escandón, ya que se aprovechan que la prensa nacional se encuentran aquí, por lo que llaman la atención haciendo estos actos.

"Como le gustan las consignas a los de la CNTE, yo les digo que, ni la FRENA ni la CNTE detienen al presidente".

Dicho lo anterior el mandatario se siente contento de estar en Tapachula inaugurando este hospital, que ya se encuentra en función, en donde dicho hospital a ayudado mucho durante los momentos más difíciles de esta pandemia.





Así también agradece a todo el sector salud por el arduo trabajo que han realizado, dijo que este sector seguirá siendo apoyado.

Existen acciones importantes, primero infraestructura en salud, con equipos modernos, centros de salud rehabilitados o nuevos, en comunidades para atención de primer nivel en salud, hospitales de segundo nivel con especialidades para atender a enfermos y hospitales como este de tercer nivel para atender enfermedades que requieren de mas especialización.

En su gobierno recibió varios hospitales y centros de salud inconclusos, así como en Metapa que se encuentra una UMR inconclusa y no solo eso si no también otros proyectos.

Ahora con el gobierno de la 4T se han concluido hospitales y centros de salud, aproximadamente en 6 meses se han llegado a ha concluir 100 hospitales.

México no tiene el numero de médicos que necesita su población, mucho menos el numero de especialistas, se están creando escuelas de medicina, enfermería y se esta ampliando las becas para médicos que necesitan especializarse.

De 8 mil ingresos se aumento el numero a 20 mil de quienes pueden especializarse y aun así menciona el mandatario que hay déficit.





Para finalizar, Andrés Manuel López Obrador quiere regularizar la situación de enfermeras y médicos, que antes de la pandemia eran 80 mil que trabajaban eventual y ahora son más, ya que se tuvo que contratar con la pandemia 70 mil trabajadores haciendo el compromiso que no se van a despedir y se irán bacificando.

En Tapachula se ayuda a jóvenes con becas, mil 534 estudiantes, 13 mil 592 estudiantes de bachiller con beca, 98 escuelas de 526 que reciben presupuesto para mantenimiento de planteles, 21 mil 351 adultos mayores recibiendo pensiones, 3 mil 607 niñas y niños discapacitados, 852 pescadores recibiendo apoyos, 4 mil 789 productores que de manera directa reciben apoyo, están en proceso 4 sucursales del banco de bienestar, llevándose acabo acciones de vivienda, créditos con la pandemia, beneficiándose a 279 empresas beneficiadas, con el programa del seguro social que tienen a sus trabajadores dándoles crédito por no haber despedido a los trabajadores durante la pandemia.

Se esta aplicando el programa de apoyo para la frontera sur, bajando el IVA del 16% al 8% y bajando el impuesto sobre la renta (ISR) al 20%, se rehabilitara toda la vía del ferrocarril en Tapachula - Ixtepec, con trenes nuevos para carga y pasajeros, conectadose con el tren del istmo de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

"Siempre recibimos apoyo en Tapachula en los momentos más difíciles, nunca le voy a fallar a Tapachula, ni al pueblo de Chiapas", finalizo