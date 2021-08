No son buenos modos y no hay respeto; AMLO

San Cristóbal de Las Casas.- “Hoy en la mañana que los maestros nos detuvieron pude haberles dicho si, nos vemos el lunes en la ciudad de México, allá los espero y pasar, pero no, quise quedarme porque no son buenos modos y no hay respeto, además siempre los hemos atendido, y además ellos tienen otros propósitos, quise protestar también, para no perder la costumbre, porque yo también vengo de la protesta durante muchos años”

Así lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la mañana de este viernes, un grupo de maestros de la CNTE en Chiapas lo interceptaron e impidieron el paso, cuando se dirigía a la conferencia de “las mañaneras”, y que aceptó haber estado retenido por 2 horas, “pero no es nada”, ya que recordó haber caminado muchas horas y muchas veces de Tabasco a la ciudad de México, “luchando por la justicia y la democracia uy viví en el zócalo como dos meses y siempre luchando pero de manera pacifica, nunca provocando, siempre cuidando a la gente”.





Leer más: Inaugura AMLO cuartel de la Guardia Nacional en San Cristóbal, Chiapas





Les hizo saber a los maestros que nunca un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero nunca el de su gente o de los demás, y dejó entre ver que hay muchos lideres en la actualidad que no saben encabezar protestas y dormir con la gente “son como los del frena, llegan al zócalo y se quedaban a dormir muy poco, y lo lideres se iban a dormir a los hoteles”.

Es de mencionar que durante un mensaje a través de un vídeo a la conferencia mañanera, dijo "no voy a someterme. No son muchos, puedo entrar pero he decidido no hacerlo. Espero me dejen continuar con la gira"; dijo el mandatario federal después de que dialogará con el magisterio de la CNTE afuera de la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez. "Miren lo que son las cosas estamos frente a un cuartel militar, no usar la fuerza y resistir, es como hacía Mandela, y nada por la fuerza", apuntó.

AMLO siendo interceptado por los maestros/ Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Mientras en San Cristóbal se inauguraba el cuartel de la Guardia Nacional, un grupo de maestros de la CNTE, realizó el cierre de la carretera de cuota Tuxtla-San Cristóbal, y en el kilometro 46 hicieron la quema de plásticos que están siendo usados como señaléticas por la remodelaciones, además que estuvieron quemando cohetes al aire para ahuyentar a elementos de la policía que se encontraban cerca del lugar, pero no paso a mayores.

Fue cerca de las 15:30 horas que los maestros liberaron el transito, luego de enterarse de que el presidente de la república, se había trasladado a la ciudad de Comitán de Domínguez, donde pernoctará y tendrá eventos este sábado.