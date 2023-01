Padres y madres bloquean calles, exigen maestros para la Primaria Club de Leones

Madres y padres de familia de la Escuela Primaria Club de Leones de Tuxtla Gutiérrez, exigieron a las autoridades educativas la designación de un profesor para el cuarto grado, el cual se encuentra acéfala desde el año pasado.

Marcos Galvez padre de familia, señaló que el grupo escolar se encuentra sin maestro frente a grupo sede septiembre del año pasado, a pesar de que han hecho las gestiones ante la Secretaría de Educación, no les han dado respuesta.

“Ya se agotaron las vías correspondientes, los oficios, el trámite administrativo, la petición y es hasta el día de hoy que se optó por hacer estas acciones, porque el día de ayer tuvimos unas reuniones con Secretaría de Educación Federal y siempre nos salen con lo mismo, espérense, ahorita no hay recurso”, apuntó.





Por tal motivo, las madres y madres de familia bloquearon la calle novena norte entre primera y segunda oriente frente a la institución educativa, para demandar la asignación de maestros.

Aseguraron que esta problemática viene desde septiembre del 2022, tras jubilación del docente y estiman la jubilación de más docentes para este año, por lo que temen que sus hijos se queden sin clases.









“Mandaron maestro interino y cada tres meses hacían el cambio y no había una estructura en la impartición de clases, hasta esta semana que ya no mandaron ni a interino y para solventar la falta de maestro pagamos a un particular pero no es la solución”, explicó el padre de familia.

Finalmente dijeron que mantendrán bloqueado el acceso hasta que la situación sea resuelta por las autoridades correspondientes, ya que tras la pandemia los estudiantes no han podido regularizarse en los planes y programas de estudios.