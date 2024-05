Candidata del PVEM Solicita Protección Tras Atentado en San Cristóbal

Luego del atentado que había sufrido Linda Higuera Gutiérrez candidata para la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas el pasado viernes por el Pvem, hasta el momento una ha solicitado protección de la justicia para proteger su integridad y su equipo de colaboradores, el resto señalan que no es necesario proteger su integridad, porque no le deben al pueblo.

Al respecto, Edgar Adrián Amador Navarro candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal, por el Partido Chiapas Unido, en entrevista dijo que no es necesario solicitar seguridad personal, porque como candidato no le debe al pueblo, caminará siempre en las calles de la ciudad, “para mí es una cuestión mediática, es una simulación, todos los días salimos a trabajar y no tengo la necesidad de solicitar protección, porque no estoy haciendo daño a nadie, no tengo miedo”

Mientras tanto, Patricia Martínez Arguello, también candidata para la presidencia municipal, del Movimiento Ciudadano, dijo que, en su momento quizás podría solicitar protección personal, así como sus colaboradores, pero que el tiempo lo decidirá, “gracias a Dios hasta ahorita estoy y estamos bien, soy candidata ciudadana del pueblo y que venimos trabajando con el pueblo, es primera vez que participo y creo que eso nos ha dado una gran oportunidad”.

Finalmente, Linda Higuera candidata del Pvem, dijo que ya solicitó la protección ante las autoridades correspondientes, porque está muy indignada y preocupada por el atentado que sufrió el pasado viernes por la noche, donde fue vandalizado su vehículo por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, por lo que acudió a la instancia correspondientes a solicitar su protección personal, “quebraron el parabrisas del vehículo, dañaron los faros, dañaron toda la camioneta, por eso solicité, protección”.