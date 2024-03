Falta de atención al campo crisis que persiste a pesar de los fondos asignados

El dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Carlos Alberto Luna López, se queja de la falta de atención de los gobiernos federal y estatal al campo, "los apoyos no llegan a tiempo, lo politizan, lo hacen electorero, mientras que el productor joven ya no está en el campo, emigra al norte del país, a los Estados Unidos de América y a Canadá, el productor que oscila en los 79 y más de 80 años ya no tiene la misma capacidad de producción aunque tenga la intensión".

La falta de atención al campo, según la UNTA, se genera no obstante que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ejerció en el 2019 un presupuesto de 406 millones 331 mil 937 pesos con 94 centavos, en el 2020 el monto fue de 336 millones 838 mil 744 pesos con 22 centavos, en el 2021 la cifra se ubicó en 227 millones 336 mil 922 pesos con 40 centavos, para el 2022 el techo financiero fue de 231 millones 549 mil 654 pesos con 64 centavos, en el 2023 la cifra se ubicó en 237 millones 888 mil 886 pesos con 92 centavos y en este 2024 un monto de 343.4 millones de pesos.

En este 2024, el último de los gobiernos federal y estatal, en el que habrá elecciones federales y locales, Luna López insiste que aunado a la falta de recursos públicos en el sector agropecuario y pesquero es que ya no hay mano de obra joven para trabajar, y la causa es que la emigración es un grave problema para nuestro país, de acuerdo con activistas y defensores de derechos humanos, en los Estados Unidos de América los chiapanecos se ubican en Iuta, Oregón, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Indianápolis, Miami, Florida, Texas, entre otros lugares.

Luna López insiste que hay una confrontación de intereses, de persecuciones, de la migración de personas de muchas comunidades ante la inseguridad, el origen solo quienes lo viven lo saben, "pero de que nos está pegando al campo, nos está pegando", y ante este es escenario hay que unir esfuerzos "porque mientras los elefantes bailan, el pasto sufren", hoy los grandes elefantes están bailando en un proceso interno y externo para ver quienes pierden, quienes se reeligen en las elecciones del 2 de junio, mientras el pueblo de Chiapas sigue en la incertidumbre de falta de apoyos, falta de producción y falta de seguridad.

De acuerdo con el plan de trabajo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en este 2024 ejercerá un presupuesto de mil 150 millones 444 mil 545 pesos con 37 centavos, el proceso electoral local ordinario costará 686 millones 157 mil 124 pesos con 01 centavos, los 11 partidos políticos contendientes se repartirán 275 millones 987 mil 931 pesos con 22 centavos, y a diferencia del 2018 cuando se eligió al actual presidente de México y al actual gobernador del estado, se incrementa para el proceso electoral local 2024 un monto de 414 millones 798 mil 757 pesos, esto es una diferencia del 36 por ciento en un lapso de seis años.

Por ello, Luna López lamenta que el financiamiento al campo de México y se Chiapas se haya culminado en este sexenio, antes si había, si bien el chiapaneco es trabajador, sin embargo, se le han coartado sus derechos porque aunque la publicidad mediática del sistema en torno a los programas sea muy atractiva, en los hechos no es lo mismo, Segalmex, (Seguridad Agricola Mexicana), lejos de favorecer al campo, "fue la punta de lanza de la corrupción más grave que ha sucedido con el agro mexicano y chiapaneco", el gran distractor del abandono es el proceso electoral federal y local.