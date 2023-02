¡Padres exigen justicia! FGE abre carpeta de investigación por muerte de Damián

La tristeza y el dolor siguen invadiendo a la familia de Damián, el pequeño de solo cuatro meses que falleció tras ahogarse en una alberca en la guardería Piguin & Babe. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por homicidio y ha llevado a cabo un cateo en las instalaciones, en busca de pruebas que puedan determinar las causas reales de la muerte del niño.

El abuelo de Damián, Rigoberto Moreno, ha exigido a las autoridades investigar con rigor tanto este caso como todas las guarderías del estado, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Además, ha pedido que se implementen medidas básicas de primeros auxilios en todas las plataformas educativas y que se brinde capacitación a los padres para que puedan proteger a sus hijos en caso de emergencia.





El pequeño de solo cuatro meses que falleció tras ahogarse en una alberca en la guardería Piguin & Babe / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Espero que ya me tengan una respuesta para que podamos saber cuál fue la causa real de la muerte de mi nieto, que no puede haber otra causa más que el ahogamiento porque mi nieto me lo entregaron totalmente mojado, mi hijita lo tenía en sus brazos en una clínica mojado, totalmente mojado, yo se lo quité de los brazos, lo quise sacudir para revivirlo pero ya no”, dijo.

Por su parte, la madre de Damián, Amparo Moreno, todavía no asimila la muerte de su hijo y recuerda con tristeza el último beso que le dió antes de ingresar a la guardería. La familia decidió inscribir a Damián en Piguin & Babe porque los dueños les aseguraron que podría tratar su espectro autista, pero ese sueño se vió truncado por la trágica muerte.





Familiares y amigos de Damián manifestaron de manera pacífica en el centro de la ciudad / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas

“Lo llevaba a la escuela a las 9 que entraba, lo bajé, bajó bien, le limpié sus zapatitos porque los había manchado, le limpié sus zapatitos y lo llevé a la puerta de la escuela y entró, le di su beso, me volteó a ver y lo último que vi de mi niño, me fui a trabajar y como a las 11 y tanto de la mañana me llama el dueño de la escuela preguntándome si había ido a la clínica”, detalló la madre.

El viernes por la noche, familiares y amigos de Damián manifestaron de manera pacífica en el centro de la ciudad, pidiendo justicia para el pequeño y que el caso no quede impune. Colocaron lonas en el puente de colores de Tuxtla Gutiérrez para homenajear a Damián y exigir respuestas a las autoridades.





FGE abre carpeta de investigación por muerte de Damián / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





La muerte de Damián ha conmocionado a la comunidad y ha generado preocupación por la seguridad de los niños en las guarderías. La familia espera que la investigación determine pronto las causas reales de la muerte de su hijo y que se hagan las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

