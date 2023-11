Frente Amplio por México inicia precampaña presidencial por Xóchitl Gálvez

Militantes y simpatizantes del Frente Amplio por México integrado por los partidos políticos PRI, PAN Y PRD, iniciaron con un gallo motorizado desde el Parque Cinco de Mayo hasta el Puente de Colores frente a Caña Hueca, precampaña presidencial a favor de Xóchilt Gálvez, y su principal tema a favor del país y de Chiapas es la seguridad, así lo señaló el representante Saraín Osorio Espinosa.

La invitación es a la ciudadanía de Chiapas que se sume a la propuesta de Xóchitl Gálvez, personas que quieran voluntariamente participar para ser parte de la lucha por la presidencia de la república, que tiene como principal exigencia la seguridad, por ello ya iniciamos la promoción y la penetración de la aspirante en todos los sectores de la sociedad, añadió.





Desde el Movimiento Fuerza Rosa, en los 32 estados, estamos haciendo este sábado presencia con la propuesta de Xóchitl Gálvez en Chiapas, en el país nos dispersamos en los parques, cruceros, repartiendo volantes, con gallo motorizado, para hacer una actividad de promoción, y hacer llegar a la sociedad la propuesta del Frente Amplio por México.

De acuerdo con Saraín Osorio lo que ha pegado mucho en la ciudadanía es que el proyecto es algo distinto a los adversarios políticos, la gente lo está tomando como suyo, no es por Xóchitl Gálvez, es por México, ella lo encabeza y existe un reclamo de los mexicanos en materia de seguridad, lo primero que pide la gente es seguridad, es la demanda número uno.





Personas entregando propaganda del FAM/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No hay manera, como dice la candidata de Morena, Claudia Sheimbaum, de continuar con el mismo proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, las cosas no pueden seguir con lo mismo, hay un gran abandono en muchos pueblos, abandono de sus parcelas, abandono del país por el temor a no ser víctimas del crimen organizado, abundó Osorio Espinosa.

De acuerdo con el representante, en Chiapas hay muchos puntos inseguros, principalmente en la frontera, no podemos ir a Comitán de Domínguez de noche, a Motozintla, Tapachula, Palenque, Ocozocoautla, y otros municipios, falta mucha inclusión del gobierno federal y estatal para poner orden, la gente no tiene a dónde acudir, no tiene donde quejarse y lo que queremos es que en Chiapas la gente viva en paz.





Simpatizante del Frente Amplio por México/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Indicó que Chiapas es entrada y salida a México, uno de los estados más pobres del país, y si bien desde 1994 ha llegado mucho dinero al estado no se ve reflejado en el bienestar de la sociedad, la frontera genera muchos conflictos y no están siendo atendidos, y lo que nos queda es organizarnos y participar masivamente, es posible ganar el gobierno con el pueblo organizado a pesar de que las encuestas digan lo contrario, vienen tiempos distintos, no los de antes, no los de ahora, la sociedad se integrará al gobierno para servir.

Hay municipios de Chiapas que preocupan mucho, en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra donde en el 2021 y 2022 no hubo elecciones, y en estos dos procesos electorales, federal y estatal, no vemos garantías para que haya elecciones en esos dos municipios, en al menos ocho municipios, Siltepec, El Porvenir, Chicomuselo, Entre otros, lo mismo en Pantelhó, en los Altos de Chiapas, Chenalhó, Larráinzar, Mitontic, San Juan Cancuc, entre otros, donde urgen elecciones seguras, limpias y sin violencia.









Por ello, para la elección de candidato o candidata a la gubernatura del estado por el Frente Amplio por México, estamos definiendo el método que garantice inclusión, para que deje conforme a todos los que participen, tenemos que evitar la inconformidad, enfatizó Saraín Osorio Espinosa, que pidió a la ciudadanía participación en los procesos electorales federal y estatal para la jornada electoral de junio del 2024, para sacar adelante al país y al estado.