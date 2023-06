¡Padre y madre a la vez! Hugo Gómez, abandonado y con una bebé recién nacida

Hugo Gómez López, un joven de 28 años originario del municipio de Oxchuc, quien es padre y se está haciendo cargo de su bebé de nombre Sofia, quien tiene tan solo 2 meses de nacida fue abandonada por su madre, dejando al papá a cargo.

Hugo todos los días camina en las calles de Tuxtla Gutiérrez buscando un empleo, ya que por algunas injusticia de su patrón decidió salirse, ahí se dedicaba al manejo de pipas durante 12 años, pero no le pagaban lo justo, hasta ahora no ha podido encontrar un empleo, cabe mencionar que no cuenta con sus papeles debido a que en su primer matrimonio se lo tiraron a la basura.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo a la versión de Hugo, su pareja, madre de Sofia, decidió regresarse al municipio de donde son originarios, Oxchuc, esto a raíz de una pelea con él, comenta que nunca llegaron a los golpes. Anteriormente lo demandó cuando ella estaba embarazada sin razón alguna pero como ya no se presentó, no procedió la demanda, ahora que se fue su papá la retuvo en ese municipio y no puede salir.

Él lleva ya 9 años viviendo en la capital chiapaneca, fue cuando trabajaba que conoció a la madre de su hija, afirma que ya ha tenido comunicación con ella, en donde le ha dicho que volverá, aunque hasta ahora no se ha aparecido.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Ante la falta del recurso económico se le ha dificultado la crianza de Sofia, ya qué hay ocasiones en que no cuenta con leche, pañales, jabón de baño, esponja, ropa, entre otras cosas de uso personal, por lo que ha recibido la ayuda de alguna personas.

Para Hugo vivir en Oxchuc es un calvario, según nos cuenta que por usos y costumbres en su municipio el ya hubiera sido amarrado y quemado por los pobladores indígenas, ya que la mujer de cierta forma es apoyada, aunque no en ocasiones, pero si tal fuera este el caso, no sabe lo que ya le hubiesen hecho.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

“A ella no le hacen nada, a los hombre si, si le haces algo a la mujer te meten al bote”, dijo el joven.

Cabe mencionar que para Hugo ser padre ha sido el mayor regalo que Dios le concedió, siendo su primera hija, en donde si su madre no vuelve él asegura que se hace cargo como hasta hora ó bien buscando quien se la cuide.

Sofia a un no cuenta con un registro civil, el hasta el momento menciona que esperar a que su mujer vuelva, mientras tanto no da ha su hija ni en adopción.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

“No, yo no soy a mi hija a otra familia, yo la quiero un ching…”, expresó con los ojos llorosos.

Finalmente menciona que sobre el futuro de su hija aún no lo sabe, para él ha sido difícil la crianza, pero el amor ha superado cualquier circunstancia, mencionó que va a esperar que crezca un poco más Sofia y por lo pronto se pondrá a trabajar arduamente para darle lo mejor.