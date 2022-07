INM en Tuxtla Gutiérrez niega información sobre situación de migrantes

En la Estación Migratoria "Cupapé" del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tuxtla Gutiérrez, el personal se niega a proporcionar información sobre la atención que constitucionalmente está obligado a brindar a migrantes, en el patio de las instalaciones se encuentran unos 30 migrantes, unos 15 son subidos a una unidad con placas de curación PER-960-D, con la leyenda Secretaría de Gobernación.

Salen de las instalaciones en el libramiento norte oriente y los escolta otro vehículo del color gris del Instituto Nacional de Migración con placas de circulación del Estado de México NTF-12-85, en el que van dos personas, luego toman la vialidad de rápida circulación del oriente a poniente, sin hacer público el delito de los migrantes a bordo, su nacionalidad y su situación migratoria.





En el interior de las instalaciones de INM se encuentran otras personas, unas 15 a 18 en lista de espera para recibir la visa por razones humanitarias, ahí esperan pacientemente después de mucho tiempo de enfrentar el sol y la lluvia afuera de las instalaciones, un migrante de Venezuela se lamenta que por haber iniciado trámite en Teapa Tabasco en Tuxtla Gutiérrez no le darán el documento, su amigo, un migrante de Honduras, ya está por recibirla, platica en la reja de las oficinas, se desean suerte, ninguno con dinero en la bolsa.





En el patio de las instalaciones del INM se encuentran unos 30 migrantes, de los cuales 15 fueron subidos a una unidad con la leyenda Secretaría de Gobernación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el otro extremo de las oficinas del INM se observan otros migrantes que al parecer están en calidad de rescatados, sin que ellos se dijeran presos, primero van a resolver su situación jurídica, antes de gestionar su visa, dicen que tienen derecho pero creen que al ser detenidos, no explican donde, podrían no dárselas, todos sin plata en la bolsa, al menos algunos con la posibilidad de obtener el documento.

De las instalaciones salió un migrante con una pequeña maleta en los hombros, no quiso hablar, va solo, camino por la banqueta, cruzo el camellón del libramiento norte, portando una camisa de color negro llegó al otro extremo de la vialidad y comenzó a caminar de poniente a oriente.





En el interior de las oficinas del INM, se localiza una lona con la leyenda: "Di no al coyote", que presenta cuatro fotografías que muestran cuatro accidentes de migrantes de fatales consecuencias, y expresan en el texto: "No arriesgues tu vida ni la de tu familia, realiza tú trámite y migra de forma segura", otro texto dice: "No te arriesgues, viajar en vehículos sin ventilación adecuada y por largo tiempo, expone tu vida", pide denunciar al teléfono 962 128 22 77 y al correo electrónico comsochs@inami.gob.mx.

Otras trabajadoras del INM en Tuxtla Gutiérrez salieron de la institución, abordaron la unidad color gris con placas del Estado de México número NTF - 12-73, pero tampoco quisieron hablar de la situación de los migrantes, del proceso de atención, de quienes logran la visa por razones humanitarias u otros documentos, y quienes no son candidatos a obtenerlos