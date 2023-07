Llegada de Miranda! a Tuxtla Gutiérrez despiertan poco interés en jóvenes

Tras el anuncio de la llegada de Miranda! en Tuxtla Gutiérrez ciudadanos han reaccionado antes los conciertos presentados en la capital chiapaneca y con ello la llegada del grupo Argentino, a través de un sondeo realizado por este medio, esto fue lo que opinaron.

En relación con el próximo concierto del grupo argentino Miranda! en Tuxtla, la ciudadanía ha expresado opiniones diversas sobre estos eventos musicales y su conocimiento del grupo. Mientras algunos valoran la realización de estos conciertos, otros consideran que son una pérdida de tiempo y dinero.

Daniel López, un joven ciudadano de la capital, señaló que es positivo que se realicen este tipo de eventos. Sin embargo, debido a sus diversas ocupaciones, no tiene tiempo para asistir ni estar al tanto de los conciertos. Aunque menciona que Miranda! es un buen grupo, reconoce que no conoce muchas de sus canciones y tampoco se considera un fanático.













Por otro lado, Jhovana y Mariela, dos jóvenes entrevistadas, manifestaron que no son fanáticas de Miranda y que, de hecho, no los conocen. Afirmaron que los conciertos en Tuxtla son una pérdida de tiempo y dinero para ellas. Además, mencionaron que los artistas de corridos tumbados como Junior H y Natanael Cano no transmiten mensajes positivos en sus canciones. Para ellas, la música en inglés es lo que más escuchan y consideran más importante.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





“Siento que los conciertos son pérdida de tiempo, esos grupo como Junior H o Natanael Cano no dejan nada bueno, ni mensajes y Miranda! ni lo conocemos”, mencionaron.









Es evidente que existen opiniones encontradas en la ciudadanía acerca de los grupos musicales que se presentan en Tuxtla. Mientras algunos valoran y disfrutan de estos conciertos, otros consideran que no son relevantes o no se sienten atraídos por los artistas. En el caso específico de Miranda, pocos conocen sus canciones y, de ellas, "DON" o "la guitarra de Lolo" es la más reconocida.