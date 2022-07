La campaña "denuncia un bache" en Tuxtla no ha funcionado, colonos llevan años en espera

Desde hace una semana el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez comenzó la campaña "denuncia un bache" que tiene como función principal que los vecinos puedan decir dónde están los baches para ellos ir a taparlo, sin embargo, debido a las inconsistencias que han tenido en los últimos años y a la enorme cantidad de baches que existen en las colonias de la ciudad capital, esto ha pasado desapercibido y afirman que el programa es únicamente para los privilegiados ya que aunque denuncian el suyo aún no hay arreglo.

En Tuxtla Gutiérrez es inevitable que los automovilistas caigan en un bache, no por la forma de manejar de los capitalinos sino por la excesiva cantidad que existen y es que en todas las colonias, calles principales e incluso en los libramientos se pueden encontrar un bache en el camino, lo que ha obligado a los tuxtlecos a manejar con mayor precaución para cuidar a su vehículo.

Los vecinos de la colonia los olivos son de los tantos ciudadanos que ya están cansados, pues a pesar de que han llegado hasta las oficinas del ayuntamiento para arreglar el bache que se encuentra en la calle principal, aún no se ha realizado ningún tipo de arreglo; incluso, con este nuevo programa afirman que el mismo día hicieron la llamada más de diez personas y la respuesta fue la misma en donde afirmaron que ya está en la lista de espera, lo que les hace pensar que el programa es únicamente para los favoritos de las autoridades.





“Esto no es de esta semana, ya ha habido programas similares antes y aún así no escuchan; este bache lleva años aquí, es una calle principal, aquí pasan las combis, los niños, los adultos mayores y aun así no se ha arreglado, ni si quiera pedimos que vengan, si quieren que nos manden las cosas y nosotros mismos los tapamos; queremos ver que el programa es cierto, no solo para favoritos” Adrián Fernández colono.





Así como en los Olivos hay colonias que tienen tiempo con el problema e incluso, este medio informativo ha logrado sacar historias de más de un bache, pues, aunque parezca difícil de creer, los baches llevan tanto tiempo en los lugares que incluso ya cuentan una historia como si fueran otro vecino más, pues algunos, llegaron después que el bache a la colonia.